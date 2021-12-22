"فيرجيل كان هنا" وهذه آخر مجموعاته لدار "لويس فويتون"

شهدت نهاية شهر نوفمبر الماضي وفاة المُصمم فيرجيل آبلو، المدير الإبداعي للأزياء الرجاليّة في دار Louis Vuitton. وبرحيله ودّع عالم الموضة رائداً في مجاله برع في الجمع بين عالم الترف وأزياء الشارع، فكيف بدت آخر مجموعاته التي أنهى تنفيذها وتصويرها قبل فترة قصيرة من وفاته وتمّ عرضها مؤخراً بعد رحيله.

"فيرجيل كان هنا" هو الشعار الذي تمّ رفعه خلال عرض دار Louis Vuitton الأخير في الولايات المتحدة، والذي تمّ تقديمه بعد أيام قليلة على وفاة آبلو بعد صراع مع نوع نادر من سرطان القلب. هذا الشعار يصلح أيضاً لمجموعة الدار التحضيريّة لخريف 2022 التي أنهى آبلو تنفيذها وتصويرها قبل وقت قصير من رحيله.













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عُرف آبلو باللمسات التي كانت تميّز أسلوبه في التصميم، ورغم أن تعامله مع دار Louis Vuitton لم يدم أكثر من 3 سنوات إلا أنه استطاع أن يترك بصمات عديدة تجلّت في مجموعاتها الرجاليّة، وتحديداً في المجموعة الأخيرة التي قدّمها لما قبل خريف 2022. أبرز هذه البصمات كانت طبعة المربّعات الضخمة التي ظهرت على حقائب المجموعة، وقد نجح آبلو في تعزيز مكانة الحقائب الرجاليّة في مجموعات دار Louis Vuitton وجعل هذه الموضة تتوسّع لتمتد إلى العديد من علامات الموضة التي أولت اهتماماً أكبر بالحقائب الرجاليّة.

مجموعة فيرجيل آبلو الرجاليّة الأخيرة للدار تضمّنت 35 إطلالة غلبت عليها ألوان الرمادي بتدرجاته الفاتحة والداكنة، الأزرق والبرتقالي بالإضافة إلى الثنائي المونوكرومي المؤلف من الأسود والأبيض. وقد حضرت خامة الدنيم بلونها الأزرق الكلاسيكي متخذةً شكل سراويل واسعة ومريحة تناسقت بامتياز مع السترات "الكاجوال" والأحذية الرياضيّة.











كان لافتاً اعتماد آبلو التنورة الرجالية في بعض تصاميم هذه المجموعة، كما كان لافتاً ظهور القبعات التي انسدل منها خطاء للوجه. وقد تزيّنت بعض الإطلالات بطبعات "الغرافيتي" كما تزيّنت أخرى بمونوغرام LV الشهير. وقد ترافقت معظم الأزياء مع حقائب رجاليّة متعددة الأحجام وقبعات، كما ترافقت العديد من السراويل مع سلاسل ضخمة ملوّنة.

"كان آبلو مصمم عبقري ورؤيويّ، وكان رجلاً يتمتع بروح جميلة وحكمة كبيرة"، هذا ما قاله في رثائه برنارد آرنو الرئيس التنفيذي لشركة LVMH، وهذا ما تؤكده مسيرته القصيرة في عالم الموضة والإرث الذي تركه خلفه.