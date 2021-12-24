بالصور.. محطّات أنيقة ولافتة باقية في ذاكرة 2021

حاول العام 2021 أن يستعيد بعضاً من الحياة الطبيعيّة التي كان العالم يعيشها في فترة قبل الجائحة. وهو نجح في تحقيق ذلك، عبر العديد من المحطّات الأنيقة التي شهدتها المناسبات الحضوريّة في مجالات الموضة، والفن، والسياسة.

تعرّفوا بالصور على مجموعة من المحطّات الأنيقة التي ستبقى حاضرة في ذاكرة هذا العام.

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- الأناقة الأميركيّة إلى الواجهة:

شهدت بداية العام 2021 تنصيب جو بايدن رئيساً جديداً للولايات المتحدة الأميركيّة في حفل جماهيري ضخم. تجلّى خلال هذه المناسبة دعم الموضة الأميركيّة من جانب السيدة الأولى جيل بايدن التي ارتدت ثوباً ومعطفاً باللون الأزرق من Markarian فيما اختارت نائبة الرئيس كمالا هاريس إطلالة باللون البنفسجي من توقيع دار Christopher John Rogers. وقد شكّل هذا الحفل دعماً لافتاً للمرأة وللموضة الأميركيّة.

- "غوتشي" و"بالنسياغا" يتبادلان الأدوار:

كان لافتاً هذا العام تقديم دار Gucci خلال عرضها الخاص بخريف 2021 تصاميم مزيّنة باسم دار Balenciaga. وقد ردّت لها هذه الأخيرة الجميل في مجموعتها الخاصة بربيع 2022 التي تضمّنت أكسسوارات مستوحاة من تصاميم Gucci تزيّنت بلوغو BB الخاص بدار Balenciaga.

- بعد 53 عاماً، عودة دار "بالنسياغا" إلى عالم الكوتور:

قرّر ديمنا غفاساليا، المدير الإبداعي في دار Balenciaga، أن يُعيد هذه الدار العريقة إلى عالم الخياطة الراقية بعد أن غابت عنها لأكثر من نصف قرن. وهو وصف مجموعته الخاصة بالخريف والشتاء الحاليين بأنها "ترف مُطلق" وهي أقرب إلى الهندسة المعماريّة منها إلى التصميم. وقد حاول غفاساليا من خلالها أن يمزج بين إرث مؤسس الدار كريستوبال بالنسياغا ورؤيته العصريّة للأزياء في منظار جماليّ موحّد.

- دعوة دار "بيير موس" للمشاركة بعروض الكوتور الباريسيّة:

تلقّت دار Pyer Moss الأميركيّة ومديرها الإبداعي كيربي جان-ريموند دعوة للمشاركة في موسم خريف2021 الخاص بالخياطة الراقية الفرنسيّة. وهي المرة الأولى التي يتمّ فيها دعوة مصمّم أميركي من أصول إفريقيّة للمشاركة بهذا الحدث. أما المفاجئ في الموضوع فهو أن العرض لم يُقدّم في إطار أسبوع الخياطة الراقية الباريسيّة ولكن في مدينة نيويورك وخارج إطار روزنامة أسبوع الخياطة الراقية. وقد تمّ إلغاؤه بسبب سوء الأحوال الجويّة ثم تأجيله لبضعة أيام وحظي باهتمام لافت من جانب مجتمع الموضة.

- زندايا تحصد جائزة أيقونة الموضة:

حصلت النجمة الأميركيّة زندايا على جائزة أيقونة الموضة للعام 2021، وذلك في حفل توزيع جوائز مجلس مصممي الأزياء في أميركا CFDA Awards الذي أقيم في شهر نوفمبر الماضي بمدينة منهاتن الأميركيّة. وهذا ما يجعلها أصغر مستلم لهذه الجائزة المرموقة في مجال الموضة. رسمت زندايا لنفسها شخصيّة مميّزة كما تمتّعت بجرأة ساعدتها على التجديد في إطلالاتها وإطلاق صيحات مبتكرة بكل ثقة.

- عودة حفل "ميت غالا" بعد غياب عامين ونصف:

بعد غياب لمدة عامين وتأجيل لمدة ستة أشهر، أقيم في شهر سبتمبر الماضي حفل Met Gala على هامش أسبوع نيويورك للموضة وبحضور 400 مدعو فقط نظراً للتدابير التي تمّ اتخاذها للوقاية من انتشار فيروس كورونا. وكانت لافتة الإطلالة الدراميّة التي اعتمدتها النجمة الباربادوسيّة ريهانا في هذا الحفل، إذ اختارت معطف ضخم من النايلون حمل توقيع دار Balenciaga تمّ تنفيذه بأسلوب الخياطة الراقية. وهي كمّلت إطلالتها بقبعة صوفيّة ذات طابع "كاجوال" ومجوهرات ماسيّة من Bulgari تمّ ترصيعها بحوالى 270 قيراطاً من الماس.

- 45 مصمّما يكرّمون الراحل ألبير إلياز:

ترافق ختام أسبوع باريس للموضة في شهر أكتوبر الماضي مع تحيّة تقدير للمصمم الراحل ألبير إلباز الذي توفي عن 59 عاماً في أبريل الماضي نتيجة إصابته بفيروس كورونا. أتت هذه التحيّة على شكل عرض حمل عنوان "الحب يجلب الحب" وشاركت به 45 من دور الأزياء العالميّة التي قدّمت تصاميم مستوحاة من أعمال إلباز.

- تحيّة عالم الموضة في وداع المصمم الراحل فيرجيل آبلو:

شكّل رحيل المصمم فيرجيل آبلو، الذي كان يشغل منصب المدير الإبداعي للأزياء الرجاليّة في دار Louis Vuitton، صدمةً لعالم الموضة الذي خسر بغيابه مصمماً عبقرياً ورؤيوياً استطاع أن يجمع بين العالمين المتناقضين للأزياء الفاخرة وأزياء الشارع. تمّ تكريم آبلو خلال عرض قدّمته دار Louis Vuitton في مدينة ميامي بعد يومين على رحيله، وقد تحوّل هذا العرض الذي حمل عنوان "فيرجيل كان هنا" إلى مناسبة للاحتفال بإبداع هذا المصمم الاستثنائي والحزن على فراقه.

- أناقة ليدي غاغا في فيلم "هاوس أوف غوتشي":

كشفت مصممة ملابس فيلم House of Gucci أنه في 54 يوماً استغرقها تصوير هذا الفيلم، لم تُكرّر ليدي غاغا أياً من أزيائها وأكسسواراتها فيه. وقد حصدت الصورة الأولى لمشاهد هذا الفيلم التي تمّ نشرها على موقع إنستغرام في شهر مارس الماضي أكثر من 4,5 مليون إعجاب، أما عرضه الأول خلال شهر نوفمبر الماضي فحصل على تغطية إعلاميّة كبيرة ومن المنتظر أن يتمّ ترشيحه لعدد من الجوائز في حفل الأوسكار المقبل.