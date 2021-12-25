مزايا خارقة للكركم في مجال تعزيز الإشراق

يندرج الكركم ضمن التوابل الشائع استعمالها في الأطباق الآسيويّة والطب الصيني، ولكن هل تعلمون أنه يتمتع بخصائص تجميليّة خارقة تجعل من استعماله مفيداً للحصول على بشرة مشرقة خلال مناسبات نهاية العام.

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يُستعمل مسحوق الكركم في مجال الطب الصيني منذ آلاف السنين، كما أنه الرفيق التجميلي المفضل للعروس الهنديّة أثناء التحضير لزفافها. أما فعاليته فتعود إلى غناه بمادة الكركمين التي تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة، مضادة للالتهابات، منظّفة لمسام الجلد وضابطة لإفرازاته، بالإضافة إلى تأثيرها المؤخر لمظاهر شيخوخة الجلد والمعزّز للنضارة والإشراق.

ومن الأمور التي يجب الانتباه إليها قبل تحضير أي قناع طبيعي يحتوي على مادة الكركم، ضرورة حماية الثياب من التلطّخ أثناء تطبيقه كونه يمكن أن يترك عليها علامات صفراء يصعب التخلص منها. وهو يمكن أن يترك آثاراً برتقالية صفراء على البشرة لبضع ساعات بعد تطبيقه حتى بعد شطف القناع. ولكن مفعوله على مستوى تعزيز نضارة وإشراق البشرة يجعل من السهل التغاضي عن هذه التفاصيل التي قد يجدها البعض مزعجة.

- 5 أقنعة سهلة ومفيدة:

الخطوات التي يُنصح باعتمادها لدى تطبيق قناع الكركم على البشرة سهلة وبسيطة، إذ يكفي وضع المكونات في وعاء صغير وخلطها جيداً حتى تتجانس ثم تطبيقها على البشرة باستعمال فرشاة ناعمة والاسترخاء بين 20 و30 دقيقة قبل شطف القناع بالماء الدافئ. تعرّفوا فيما يلي على 5 أقنعة غنيّة بالكركم أثبتت فعاليتها في مجال تعزيز النضارة والإشراق.





• قناع الكركم والحليب والعسل:

لتحضيره يكفي خلط ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، ملعقة ونصف كبيرة من العسل، ونصف ملعقة كبيرة من الحليب السائل. تجتمع مكوّنات هذا القناع مع الكركم لتنظيف مسام البشرة وتأمين وقاية من ظهور حب الشباب وذلك بفضل غنى الحليب بالحمض اللبني الذي يزيل الخلايا الميتة عن سطح البشرة فيما يتمتع العسل بفعالية مضادة للأكسدة تُبطل مفعول الجذيرات الحرة المسرّعة للشيخوخة. يؤمن هذا القناع الحصول على بشرة نقيّة، صافية، وناعمة.

• قناع الكركم والزبادي:

لتحضيره يكفي خلط ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، ملعقتين كبيرتين من الزبادي، ونصف ملعقة صغيرة من العسل. يتميّز الزبادي بغناه بالحمض اللبني مثل الحليب وهو يؤمن للبشرة خصائص إضافيّة نتيجة فعاليته العالية في مجال الترطيب كما أنه يُعتبر علاجاً مثالياً للتخلص من جفاف الجلد وتعزيز نضارته.

• قناع الكركم والموز:

لتحضيره يكفي خلط ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وملعقتين كبيرتين من الموز المهروس. يؤمن هذا القناع للبشرة حاجتها من الفيتامينات والمعادن الضرورية لترميم خلايا الجلد وأنسجته كما يُزيل السموم المتراكمة داخل المسام. وهو يُعزّز ترطيب ونضارة البشرة كما يُخفّف من علامات الاحمرار التي قد تظهر عليها.



• قناع الكركم وعصير الليمون:

لتحضيره يكفي خلط ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، أما فعاليته فتعود إلى خصائص الكركم وتأثير حمض السيتريك المقشّر. وهو بذلك يُفتّح لون البشرة ويُساهم في تجديدها كما يحميها من الأكسدة والالتهابات. يناسب هذا القناع البشرات الدهنيّة والفاقدة للحيوية بفعل تراكم الخلايا الميتة على سطحها.

• قناع الكركم وزيت الزيتون:

لتحضيره يكفي خلط ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. يناسب هذا القناع جميع أنواع البشرات بفضل خصائصه المرطبة عالية الجودة، وهو يُعزّز نضارة الجلد ويحضّره لمواجهة الاعتداءات الخارجيّة.

- نصائح مفيدة:

• يُنصح بتطبيق هذه الأقنعة مرة أسبوعياً للاستفادة من خصائصها المعزّزة للإشراق:

• للحصول على أفضل النتائج، يجب أن تكون صيغة القناع سميكة نسبياً بحيث يسهل تطبيقها على البشرة. من الممكن إضافة القليل من مسحوق الكركم أو الطحين إليها إذا كانت سائلة جداً أما إذا كانت سميكة جداً فيمكن إضافة القليل من الزبادي إلى الخليط.