هذه الخطوات العمليّة تحوّل الشعر الخشن إلى ناعم وحريريّ

يلعب العامل الوراثي دوراً أساسياً في تحديد طبيعة الشعر خشنةً كانت أم ناعمة، ولكن يمكن لاستعمال مستحضرات العناية المناسبة ولاعتماد بعض الخطوات العمليّة أن يحوّل الشعر الخشن إلى ناعم. تعرّفوا عليها فيما يلي:

يُعتبر الشعر الخشن من أنواع الشعر الشائعة في أنحاء مختلفة من العالم ومنها الشرق الأوسط. وهو شعر يصعب التعامل معه فيما يتعلّق بتسريحه والعناية به كونه قابلا للتحوّل بسهولة إلى جاف، مجعّد، ومتشابك. يكون الشعر الخشن عادةً سميكاً وكثيفاً مما يجعله يحافظ على حجمه وشكل تسريحته، ولكنه يتأثّر سلبياً بمجموعة كبيرة من العوامل أبرزها: التعرّض المباشر للشمس، التلوث البيئي، العلاجات الكيميائيّة، الاضطرابات الهرمونيّة، عدم توازن النظام الغذائي، الإفراط في استعمال أدوات التمليس الحراريّة، الإجهاد النفسي، التقدّم في السن، التدخين، استعمال مستحضرات العناية التي لا تناسبه.

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- أفضل الخطوات للعناية به:

العناية بالشعر المجعد ليست صعبة ولكنها تخضع لبعض العوامل التي يمكنها أن تؤثّر إيجابياً على ضبط خشونته وتحويلها إلى النعومة المنشودة.

• يزيد التعرّض المباشر للشمس من جفاف الشعر الخشن، ولذلك يُنصح بغسله بشامبو وكونديشنر مزوّدين بعوامل حماية من الشمس، وتغطية الرأس بقبعة أو وشاح عند التعرض المباشر للشمس لفترة طويلة.

• يساعد النوم على غطاء وسادة من الحرير في الحدّ من خشونة الشعر، كونه يحميه من الاحتكاك بالخامات القطنيّة المستعملة عادةً في هذا المجال، والتي تزيد من جفافه.

• يوصي الخبراء بضرورة تسريح الشعر الخشن بمشط عريض فيما لا يزال رطباً بعض الشيء، وذلك لحمايته من التكسّر الذي يتعرّض له في حال تمّ تسريحه وهو جاف تماماً.

• يجب تجنّب غسل هذا الشعر أكثر من مرتين أسبوعياً، فالاستعمال المتكرر للشامبو ممكن أن يجرّده من الإفرازات الزهميّة ويجعله أكثر جفافاً. يُنصح أيضاً بتجنّب غسله بالماء الساخن جداً أو تلك التي تحتوي على نسب مرتفعة من المعادن.

• تزيد أدوات تمليس الشعر الخشن من جفافه، ولذلك يوصي الخبراء بتطبيق مستحضرات حامية من الحرارة على خصلات هذا الشعر قبل تمليسه بالمجفّف الكهربائي أو أدوات التمليس المصنوعة من السيراميك، على ألا يتمّ تعريض كل خصلة من الشعر للحرارة المرتفعة لأكثر من 20 ثانية.

• هذا الشعر لا يناسبه التسريح بقسوة واعتماد التسريحات التي تشدّ الشعر كثيراً، كما ينصح الخبراء بتجنّب إجراء تفتيح كبير على لونه أو إخضاعه لعلاجات الكيراتين المملّسة التي يمكن أن تزيد من جفافه بفعل المواد الكيمائيّة التي تحتوي عليها.

• تجفيف الشعر الخشن بعد غسله يبدأ بتغليفه بمنشفة مصنوعة من نسيج المايكروفايبر لإزالة فائض المياه عنه مع تجنّب فركه بمنشفة عاديّة، ثمّ تركه يجفّ في الهواء الطلق بعد تطبيق القليل من المصل أو من مستحضر مرطّب عليه.

- المستحضرات التي تناسبه:

إن أفضل المستحضرات التي تعتني بالشعر الخشن هي الشامبو الذي يحتوي على كونديشنر، الكونديشنر الذي لا يحتاج إلى شطف عن الشعر، الشامبو والكونديشنر ذات الصيغ الكريميّة، الشامبو والكونديشنر المزودان بعوامل حماية من الشمس، المصل المغذي، الرذاذ المليّن للشعر، والمستحضرات المقاومة لتجعيد الشعر.

ينصح الخبراء بإبعاد الشعر الخشن عن المستحضرات التي تحتوي في مكوّناتها على: السيليكون، البارابين، السولفات، الإيزوبروبيل، الفورمالديهيد، وكحول البروبانول والبحث عن مستحضرات غنيّة بمكونات غنيّة بالزيوت المفيدة للشعر: زيت الكاميلينا، زيت الأفوكادو، زيت الأرغان، زيت الجوجوبا، زيت جوز الهند أو أنواع الزبدة النباتية مثل زبدة الشيا، زبدة المانغا، أو زبدة الكاكاو.

من المكونات المفيدة للعناية بالشعر الخشن، نذكر أيضاً بروتين الحرير وبروتين القمح، الخلايا الأمينيّة، الفيتامين B5، الحمض الهيالوريني، المكونات الهلاميّة مثل الغليسيرين والبتروليوم جيلي بالإضافة إلى خلاصة المكوّنات النباتية من ألوفيرا، حنّة، بذور سمسم، توت الأكايا، الماكاداميا، القهوة، الفانيللا، وبذور العنب.

- العلاجات المنزليّة المفيدة له:

يمكن للشعر الخشن أن يتحوّل بسهولة إلى مجعّد، وجاف، وقاس، ولكن بعض الأقنعة المنزليّة أثبتت فعاليتها في جعله ناعماً وحريريّ الملمس في حال استعمالها بشكل دوريّ، منها:

• قناع الشوفان والحليب: لتحضيره يكفي خلط نصف كوب من دقيق الشوفان مع 3ملاعق كبيرة من كلّ من: حليب اللوز، حليب جوز الهند، وزيت الأرغان. يُطبّق هذا القناع من جذور الشعر إلى أطرافه لمدة ربع ساعة قبل شطفه جيداً وغسل الشعر بالشامبو الذي تستعملونه عادةً.

• قناع جل الألوفيرا: لتحضيره يكفي خلط مقدار فنجان قهوة من جل الألوفيرا مع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند. يُترك هذا الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة قبل شطفه جيداً وغسل الشعر.

• قناع الموز والعسل: لتحضيره يكفي خلط هريسة حبة ناضجة من الموز أو الأفوكادو مع ملعقة كبيرة من العسل. يُترك هذا القناع على الشعر لمدة 20 دقيقة قبل شطفه جيداً وغسل الشعر.

• قناع الزيادي والبابايا: لتحضيره يكفي خلط نصف كوب من الزبادي مع ربع حبة من البابايا المهروسة، يُترك الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بماء ذات حرارة معتدلة.