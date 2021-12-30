2021.. سنة حافلة لصناعة الموضة في العالم العربي

شكّل العالم العربي خلال العام 2021 محطّة أساسيّة بالنسبة لأشهر دور الأزياء العالميّة، ولكنه عمل أيضاً على تطوير دوره كعنصر فاعل في مجال صناعة الموضة من خلال تنظيمه لمجموعة من المناسبات التي استقطبت اهتماماً حضورياً وافتراضياً على وسائل التواصل الاجتماعي.

استطاعت إمارة دبي خلال العام 2021 أن تحجز لنفسها مكانةً بارزة على مسرح الأزياء العالمي، بعد أن استقطبت في شهر أكتوبر الماضي حدثين بارزين: أولهما فعالية "ليلة واحدة فقط" One Night Only التي قدّمها المصمم الإيطالي المخضرم جيورجيو أرماني بمناسبة مرور 10 سنوات على افتتاح فندق أرماني في دبي. وهي تضمّنت عرضاً لأكثر من 100 إطلالة مختارة من الأزياء الجاهزة النسائيّة والرجاليّة لربيع 2022 بالإضافة إلى إطلالات من الأزياء الراقية المختارة من مجموعة الدار الخاصة بالشتاء الحالي ومجموعة كابسوليّة من الأزياء والأكسسوارات الخاصة بمدينة دبي. وقد تمّ نقل 90 عارضاً وعارضة من ميلانو للمشاركة بهذا الحدث الذي حضره 400 ضيف وتلاه حفل موسيقي ضخم.

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الحدث الثاني أقيم في نوفمبر الماضي وتمثّل بعرض مجموعة Chanel الخاصة برحلات 2022، التي تمّ تقديمها في دبي لأول مرة بعرض حيّ سبقه عرض افتراضي تمّ تصويره في الجنوب الفرنسي خلال شهر مايو الماضي. حضر هذا العرض حوالى 1000 مدعو ومجموعة كبيرة من النجوم العالميين من أصدقاء دار Chanel.







ملتقى مستقبل الأزياء معرض ديور في قطر جيورجيو أرماني برفقة عارضاته في تحية للجمهور بنهاية عرضه معرض أنا عربية

في قطر:

استقطبت إمارة قطر اهتمام صُنّاع الموضة خلال شهر نوفمبر الماضي عبر مجموعة من الفعاليات أبرزها:

افتتاح معرض "كريستيان ديور: مصمم الأحلام" في مدينة الدوحة على أن يستمرّ حتى مارس 2022. وهي المرة الأولى التي تقدّم فيها دار Dior حدثاً بهذه الأهميّة في منطقة الشرق الأوسط نظراً للنجاح الكبير الذي سبق أن حقّقه هذا المعرض لدى إقامته في باريس، ولندن، ونيويورك، وشانغهاي. وهو يختصر 70 عاماً من الإبداع في تاريخ هذه الدار منذ انطلاقتها وحتى اليوم، كما يتضمّن ركناً لأزياء الشيخة موزة بنت ناصر المسند التي تحمل توقيع Dior.

الحدث الثاني الذي شهدته قطر كان حفل توزيع جوائز Fashion Trust Arabia الذي أقيم في متحف قطر الوطني وشاركت به مجموعة من أهم المصممين العالميين والعرب نذكر منهم: ماريا غرازيا كيوري المديرة الإبداعية في دار Dior، بيرباولو بيتشولي المدير الإبداعي في دار Valentino، أوليفييه روستينغ المدير الإبداعي في دار Balmain بالإضافة إلى المصممين إيلي صعب وزهير مراد. وقد شاركت فيه 24 موهبة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط.







صالون المجوهرات جيليان أندرسون برفقة المصمم بيرباولو بيتشولي الإعلامية ديالا مكي والمصمم ايلي صعب المصمم جيورجيو أرماني محاطاً بعارضاته في دبي

في السعوديّة:

استضافت مدينة الرياض ملتقى "مستقبل الأزياء" Fashion Futures في القسم الأول من شهر ديسمبر الجاري، ليُشكّل هذا الحدث فرصة لقاء بين مجتمعات الموضة العالميّة، الإقليميّة، والمحليّة وتناول مواضيع الاستدامة، والتنوّع، والثقافة، والابتكار، وتنظيم المشاريع. وقد نظّمت فعاليات موسم الرياض مجموعة من المناسبات توجّهت بشكل مباشر للمرأة العصريّة المهتمة بأناقتها، وأبرزها "صالون المجوهرات" ومعرض "أنا عربيّة".

جمع "صالون المجوهرات" حوالى 250 علامة تجاريّة محليّة وعالميّة تهتمّ بصناعة المجوهرات والساعات. أقيم هذا المعرض خلال شهرنوفمبر وشكّل فرصة للجمع بين مصممي المجوهرات وهواة اقتنائها في مساحة يلتقي فيها عالميّ الترف والأناقة. أما معرض "أنا عربيّة" فأقيم في بداية شهر ديسمبر الجاري ونجح في تحقيق هدفه بدعم وتمكين المصممات المحليّات فيما عاد ريع بيع تذاكره لدعم جمعيّات خيريّة تُعنى بشؤون المحتاجين من نساء وأطفال.