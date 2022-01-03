قرارات جماليّة ستُحسّن حياتكِ في 2022

تُشكّل بداية شهر يناير الوقت المثالي لاتخاذ سلسلة من القرارات، التي من شأنها أن تجعل حياتنا أفضل. فما هي القرارات التجميليّة التي تحتاجين إلى تبنّيها في استقبال العام 2022؟

القرارات الجماليّة المفيدة هي تلك التي تتحوّل إلى عادات يوميّة لا يتطلّب تنفيذها مجهوداً كبيراً. تعرّفوا على أفضلها فيما يلي:

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اختيار المستحضرات المناسبة

يلعب اختيار مستحضرات العناية دوراً أساسياً في تحسين حالة البشرة، ولذلك يُنصح باعتماد كريم مرطّب مُدعّم بخصائص مُجدّدة ومُنشّطة تساهم في الحفاظ على ليونة البشرة واكتنازها. ويلعب اللوشن المنشّط دوراً مهماً في مجال تعزيز الإشراق، على أن يتمّ تطبيقه بعد التونر وقبل كريم النهار فتركيبته الهلاميّة قادرة على ترطيب البشرة ومدّها بالإشراق في دقائق.

الحماية من الشمس طوال أيام العام

تُعتبر حماية البشرة من الشمس خطوة ضروريّة في كلّ الفصول خاصةً أن 80 بالمئة من أشعتها قادرة على اختراق الغيوم لتصل إلى الجلد حتى عندما يكون الطقس غير صافٍ. ويساهم كريم الحماية من الشمس في تأمين وقاية من خطر الإصابة بسرطان الجلد والشيخوخة المبكرة.

تجّنب لمس الوجه

يُشكّل اللمس المستمرّ للوجه من أسوأ العادات الخطرة على البشرة، كونها تنقل إليها العديد من الجراثيم وتتسبّب بظهور البثور على الوجه كما تعرّضه للعديد من المشاكل الجلديّة كالإكزيما والصدفيّة. أما لمس محيط العينين باستمرار فهو أسوأ من لمس الوجه نظراً لرقّة هذه المنطقة وحساسيّتها، فهو يتسبّب بفقدان ليونة الجلد وزيادة الهالات الداكنة.

الاهتمام بنظافة الهاتف المحمول

تُظهر الاختبارات تراكم كميّة كبيرة من البكتيريا على الهواتف المحمولة التي ترافقنا على الدوام مما يُسهّل انتقال هذه البكتيريا إلى اليدين والوجه مسبّبةً العديد من المشاكل التجميليّة. ولذلك يُنصح بتبنّي عادة تنظيف الهاتف المحمول بشكل يومي بالمناديل المعقّمة.

إدراج أطعمة الجمال في نظامنا الغذائي اليومي

أطعمة الجمال هي الخضار والفاكهة نظراً لغناها بالكلوروفيل ذات المفعول المنقّي للبشرة ومضادات الأكسدة التي تحمي الجلد من الشيخوخة المبكرة. تساهم هذه الأطعمة بزيادة إنتاج الكولاجين في الجلد كما تُعزّز نضارة البشرة وإشراقها. ولذلك يُنصح بتناولها يومياً على شكل عصائر، وحساء، وحتى نيئة أو مضافة إلى الأطباق اليوميّة.

الاهتمام بترطيب البشرة من الداخل

يُشكّل شرب ما لا يقلّ عن لتر ونصف من الماء يومياً ضمانةً للحفاظ على بشرة صحيّة في كل الفصول. وتذكّروا أن تناول الخضار والفاكهة يساهم بدوره في ترطيب البشرة من الداخل نظراً لغنى تركيبتها بالماء.

الابتعاد عن السموم

يمكن للتدخين، وتناول القهوة، والإفراط باستهلاك السكر في إلحاق الأذى بالبشرة. تُعتبر هذه المكوّنات أشبه بالسموم التي تُجرّد الجلد من رطوبته وتُكسّر ألياف الكولاجين التي تقوم بتعزيز ليونة ومتانة البشرة.

مساعدة البشرة على تجديد نفسها ليلاً

يُمكن مساعدة البشرة على تجديد نفسها ليلاً من خلال تخصيص ساعات كافية للنوم، وتحضيرها مساءً لأداء دورها عبر تنظيفها والعناية بها بواسطة الكريمات والأقنعة والأمصال المغذّية.

الاستعانة بالتدليك وتمارين الوجه

يُعتبر تدليك الوجه من أفضل التمارين التي تُساعد في تنشيط الدورة الدمويّة الصغريّة في البشرة والمحافظة على متانتها لأطول فترة ممكنة. يمكن تطبيق هذا التدليك بالأصابع لدى استعمال كريم النهار أو الليل، كما يمكن الاستعانة بأدوات التدليك اليدوي كالدواليب المصنوعة من الكوارتز والجاد أو آلات التدليك الكهربائيّة الخاصة بالوجه. والأهم يبقى تبنّي عادة تدليك الوجه كجزء من روتين العناية اليوميّة بالبشرة.