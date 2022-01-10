زهير مراد يستكشف عالم الروديو ويقدّمه بأسلوبه الخاص

من عالم الروديو، الذي انطلق من إسبانيا والمكسيك وتوسّع في الأميركيتين وسواها من الدول، استوحى المصمم زهير مراد مجموعته لما قبل خريف 2022 التي اختلطت فيها الخطوط الكلاسيكيّة والطابع العصري بأسلوب يتقنه مراد ويقف وراء نجاحه.

استحضر المصمم زهير مراد أجواء الغرب الأميركي في مجموعته التحضيريّة للخريف المقبل التي تضمّنت 65 إطلالة.







مادة اعلانية

وقد استهلّها بإطلالات من الدنيم الكحلي تزيّنت بزخارف بيضاء تمّ تنفيذها بقطع اللايزر. وهو استطاع أن يحوّل التصاميم الكلاسيكيّة إلى أزياء عمليّة ترافق المرأة العصريّة في يوميّاتها وفي مناسباتها الخاصة والعامة.

حافظ ثنائي الأبيض والأسود على حضوره البارز في هذه المجموعة متخذاً شكل بدلات، وجامبسوت، وأثواب طويلة دخلت عليها الألوان بشكل طبعات أو تطريزات. أما الألوان الأخرى التي استعملها المصمم في هذه المجموعة فالأحمر، والأخضر، والليلكي التي تذكّر بتدرجات الأحجار الكريمة.











ركّز مراد على تحديد الخصور في معظم إطلالات هذه المجموعة، ولذلك رأيناه يستعين بالقصّات المحدّدة للخصر حيناً وبالأحزمة الجلديّة الرفيعة والعريضة حيناً آخر. وهو قدّم طبعة جلد البقر بأسلوب لم نعهده من قبل من خلال تطريزها بالباييت على الأزياء بأسلوب مبتكر وأنيق.









النعومة التي خيّمت على التصاميم والتي تجلّت عبر الخامات الانسيابيّة، والدانتيل، والأكمام المنسدلة واجهتها أكسسوارات أضفت قوة على الإطلالات تجلّت من خلال قبعات وأحذية رعاة البقر. وهذا ما ولّد تناقضاً لافتتاً ومحبباً شكّل العنصر الأساسي الجاذب في هذه المجموعة. تعرّفوا على بعض تصاميمها فيما يلي.