أول مجموعة كوتور بطريقة NFT تحمل توقيع رامي قاضي

أعلن المصمم اللبناني رامي قاضي عبر صفحته على موقع إنستغرام عن إطلاق مجموعته من الأزياء الراقية لربيع وصيف 2022 بطريقة "إن إف تي" NFT ، فما هي تفاصيل هذه التجربة الرائدة التي تجمع بين التكنولوجيا والموضة في عالم "ميتافيرس" الرقمي؟

"كرائد في إدخال التكنولوجيا إلى عالم الأزياء، يسرّنا الإعلان أن رامي قاضي هو المصمم الأول على بلوكتشين Cardano الذي أعدّ لإطلاق مجموعة "إن إف تي" NFT لأزيائه الخاصة بربيع وصيف 2022 قريباً. تابعونا من أجل تجربة غامرة تتناول الرموز القابلة للاستبدال الخاصة بالكوتور التي من شأنها أن تغيّر في معالم مستقبل الموضة". هذه هي الرسالة التي وجّهتها دار رامي قاضي لمتابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كاشفةً عن دخول عالم "ميتافيرس" الرقمي.

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اختار المصمم رامي قاضي موعداً لإطلاق هذه المجموعة في 2-2-2022 على أن تضمّ 120 رمزاً غير قابل للاستبدال تُعرف باسم NFT من الممكن شراؤه عبر موقع www.rami-kadi.com، كما اختار قاضي الكشف عن مجموعته الصيفيّة المقبلة من الأزياء الراقية عبر المنصّات الرسميّة خلال فعاليات أسبوع باريس للموضة يوم 25 يناير الجاري.

وتحمل هذه المجموعة من الأزياء الراقية عنوان "خوارزميّات الوضوح" Lucid Algorithms، وهي تتضمّن 40 إطلالة تختصر تجربة أول تعاون بين الإنسان والحاسوب في ابتكار مجموعة من أزياء الكوتور. وهي ليست المرة الأولى التي يكون فيها المصمم رامي قاضي سبّاقاً في مواكبة تطورات العصر، فهو كان أول مصمم في الشرق الأوسط قدّم عرضاً إلكترونياً حتى قبل جائحة كورونا، كما سبق أن قدّم في العام 2020 مجموعة من التصاميم مصنوعة من مواد بلاستيكيّة مُعاد تدويرها وأطلق في العام 2015 مجموعة من الخياطة الراقية تتميّز بأزيائها التي تشعّ في الظلام.