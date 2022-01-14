دمية باربي تدخل عالم "ميتافيرس" برفقة دار "بالمان"
اللون الوردي، المفضّل لدى دمية باربي، خيّم على معظم أزياء وإكسسوارات هذه المجموعة
يُشكّل التعاون بين دار Balmain ودمية باربي أول حدث بارز يشهده عالم الموضة في 2022. وقد أثمر هذا التعاون عن مجموعة من الأزياء والإكسسوارات بالإضافة إلى 3 رموز غير قابلة الاستبدال حملت اسم Barbie x Balmain NFTs سوف يتمّ عرضها للبيع بمزاد علنيّ قريباً.
"صباح الخير أيتها الشمس. جيش بالمان وباربي ينضمّ إليّ لنتمنى لكم قضاء يوم سعيد والاستمتاع بمجموعتنا الجديدة التي تمّ إطلاقها الآن".. هذه هي الرسالة التي وجّهها أوليفييه روستينغ، المدير الإبداعي لدار Balmain، يوم أمس الخميس إلى متابعيه على موقع إنستغرام معلناً عن إطلاق المجموعة الجديدة من التصاميم التي تتعاون فيها دار Balmain مع شركة Mattel المصنّعة لدمية باربي الشهيرة.
ليست هذه المرة الأولى التي تجذب فيها دمية باربي اهتمام مصمّمي الأزياء ليقدّموا تصاميم مستوحاة من أسلوبها في الأناقة، ولكنها المرة الأولى التي تدخل فيها هذه الدمية عالم "ميتافيرس" الافتراضي. وقد حدثت هذه الخطوة بالتعاون مع دار Balmain من خلال إطلاق رموز غير قابلة للاستبدال أو NFT لشخصيتي باربي وكن سيتم بيعها بمزاد علني إلكتروني.
اللون الوردي، المفضّل لدى دمية باربي، خيّم على معظم أزياء وإكسسوارات هذه المجموعة التي تضمّنت: معاطف، وأثواب، وقمصان، وكنزات، وسترات شتويّة، وبدلات كما حضرت تصاميم تزيّنت بطبعة الخطوط البحريّة وزخرفة المتاهة المعتمدة دائماً في مجموعات Balmain.
وتتضمّن هذه المجموعة تصاميم للنساء والرجال، وقد أراد أوليفييه روستينغ من خلالها التشديد على أهميّة عنصريّ الاندماج والتمكين جاعلاً من عالم باربي مفتوحاً أمام الجميع. وقال في هذا المجال عبر صفحته على موقع "إنستغرام": "أحببت كثيراً هذا التعاون الذي سمح لدار Balmain ودمية باربي وضع حدّ للأفكار النمطيّة والانتقال إلى عالم حيث الحريّة هي كلمة الحقّ... أنا فخور بهذا التعاون الذي يسمح لنا ببناء عالم لا يتمّ فيه تعريف كل منّا من خلال جنسه، أو لونه، أو رموز أخرى لم تعد تحظى بأهميّة في حياتنا اليوم".
تتوفر مجموعة Balmain x Barbie بإصدار محدود في مراكز البييع المخصّصة لدار Balmain الفرنسيّة وعلى موقعها الإلكتروني.
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