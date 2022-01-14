يسرا في إطلالة ساحرة للترويج لبرنامجها الجديد
ارتدت النجمة المصرية ثوبا أحمر ذا طابع هوليوودي من توقيع المصممة زينة زكي التي نجحت من خلاله بإبراز كل مكامن الجمال في جسم يسرا
تتحضّر النجمة المصرية يسرا لبدء برنامجها الجديد على قناة mbc1 تحت عنوان "كلام في الحب"، الذي ينطلق في 31 يناير الجاري. وهي نشرت في صفحتها على موقع "إنستغرام" مجموعة من الصور تروّج لهذا البرنامج بدت خلالها بإطلالة من الأجمل في تاريخها، فما هي تفاصيل هذه الإطلالة؟
اهتمّ خبير المظهر سيدريك حدّاد بتنسيق إطلالة يسرا التي بدت جذّابة وساحرة على السواء. تألّفت هذه الإطلالة من ثوب أحمر عاري الكتفين مرفق بذيل طويل وقفازات، وقد حمل هذا الثوب ذو الطابع الهوليوودي توقيع المصممة زينة زكي التي نجحت من خلاله بإبراز كل مكامن الجمال في جسم يسرا وأخفت جميع عيوبه.
تمّ تنسيق هذا الثوب مع مجوهرات ماسيّة من Yessayan تألفت من عقد بارز انسدلت منه دمعات من الماس، تناسق مع أقراط طويلة للأذنين، وسوار عريض ارتدته في اليد نفسها التي ارتدت فيهات خاتماً متناسقاً مع العقد.
حمل ماكياج يسرا توقيع الخبير كريستيان أبو حيدر الذي أضفى لمسات من الإشراق على بشرتها، وحدّد عينيها بالآيلاينر الأسود فيما اختار تدرجاً من الأحمر الدافئ لتلوين شفاهها. وقد تميّزت تسريحتها بطابع الريترو وحملت توقيع مصفف الشعر جورج المندلق الذي نجح في إضفاء مزيد من الغلامور على إطلالتها، فيما قام المصوّر رولان حدّاد في تخليد صور هذه الإطلالة التي بدت فيها يسرا بمنتهى الجمال والأناقة.
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