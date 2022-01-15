أزياء ريم عكرا مستوحاة من مسرحية لشكسبير.. لكن بأسلوب معاصر

قدّمت المصممة اللبنانية ريم عكرا مجموعتها من الأزياء الخاصة بما قبل موسم خريف 2022، التي جاءت مستوحاة من "حلم ليلة منتصف الصيف" إحدى أشهر مسرحيات الكاتب البريطاني ويليام شكسبير. وقد بدت تصاميمها أشبه بأحلام ملوّنة أتت لتزيّن واقعنا بسحرها وأناقتها.

تشغل ريم عكرا منصب الرئيسة التنفيذيّة لدار الأزياء التي أسستها في نيويورك، وهي عضو في كل من مجلس مصممي الأزياء في أميركا CFDA ومجلس دبي للتصميم والأزياء، كما سبق أن اختارتها "مجلة فوربس" عام 2018 كواحدة من أكثر النساء نفوذاً في العالم. نجاحها هذا يُفسّر إقبال النجمات والشهيرات على متابعة تصاميمها واعتمادها في المناسبات المهمة، فقد سبق أن ارتدت من أزيائها نجمات مثل: أنجيلينا جولي، جينيفر لوبيز، تايلور سويفت، هالي بيري، ومادونا وغريها، كما رأينا السيدة الأميركيّة الأولى جيل بايدن تختار ارتداء أحد تصاميمها مؤخراً.

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جديد ريم عكرا مجموعة من الأزياء التحضيرية للخريف المقبل، تضمّنت 25 إطلالة جاءت مستوحاة من الكوميديا الشكسبيرية "حلم ليلة منتصف الصيف" بأجوائها الأسطورية ذات الطابع الخيالي الساحر. قدّمت عكرا في هذه المجموعة أثواباً تلوّنت بتدرجات الفضة والذهب، وبالليلكي الهادئ والأزرق البترولي والأرجواني العميق والأصفر الكناري. وقد زيّنت تصاميمها بطبعات وتطريزات على شكل أوراق الدوالي والأزهار الناعمة وبزخرفات مستوحاة من عالم الغابات.

تميّزت جميع هذه التصاميم بأقمشتها الفاخرة وقصّاتها البسيطة التي دخلت عليها تفاصيل تستحضر غنى التاريخ بأسلوب معاصر يتماشى مع أجواء حياتنا ومناسباتها، وهذا ما يُرشّحها للظهور على البساط الأحمر لأهم المهرجانات العالمية التي سيشهدها العام 2022.