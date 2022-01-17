بوميلاتو تطلق المجموعة الثانية من مجوهراتها

أطلقت دار بوميلاتو Pomellato المجموعة الثانية من المجوهرات الراقية، وهي بمثابة رسالة حب إلى الماضي.

وتنقسم مجموعة"لا جويا"LA GIOIA إلى جزءين، مع لمسة معاصرة ومستدامة.





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الجزء الأول، ابتكرت بوميلاتو Pomellato قطعا فريدة مستخدمةً جواهر محببة من أرشيفها الخاص في ابتكار تصميمات جديدة مثيرة تضم عناصر من مجموعات سابقة.

أما الجزء الثاني فهو تصميم عصري للمجوهرات الراقية من تاريخ الدار الغني من السلاسل الشهيرة والقلائد.







وتشكل التصاميم الجريئة الحوار بين الماضي والحاضر والمستقبل، إذ تُعيد الدار التفكير في تقاليد المجوهرات الراقية وتؤكد الالتزام القوي بالمستقبل والإرث الغنيّ لـ بوميلاتوPomellato.

وكأن الوقوع في الحب مرة أخرى أو إعادة اكتشاف قطع قديمة كسوار منسي أو من خلال تموجات مألوفة على البشرة لعقد متوازن، يُعيد أسلوب "لا جويا" LA GIOIA المزدوج ويحتفل بإحياء مجوهرات الماضي، هذا إضافة إلى لمسات وإعادة عمل بسيطة على سلسلة المجوهرات لتأتي راقية مبتكرة حقًا.

وتعتبر المجموعة الجديدة الأولى في تاريخ مجوهرات القرن الحادي والعشرين، حيث لم يسبق لعلامة تجارية فاخرة أن حلمت أو تجرأت على دمج عناصر وقطع مجوهرات أصليّة من الماضي في مجموعة معاصرة أو إعادة تخيّل السلسلة، وهي عنصر أساسي من المجوهرات، ورفعها إلى شكل مذهل من المجوهرات الراقية.

كما اعلنت سابينا بيلي Sabina Belli، الرئيسة التنفيذية للدار عن فخرها بتصاميم المجموعة التي تعكس فكرة إعادة الحب واعتماد قطعاً أيقونية من ماضي الدارا القيم في مجموعة مجوهرات "لا جويا" LA GIOIA والتزام مجموعة Kering بالتنمية المستدامة.

وأضافت ان هناك استمرارية في هذه المجموعة، وهي الرغبة في تحقيق الاستدامة في عالم القطع الفاخرة التي تتيح المجال لإعادة ابتكار مصممي الدار الحرفيين.