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نينو شيروتي.. أول الراحلين عن عالم الموضة في 2022

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نينو شيروتي بين الحضور في عرض هيرميس الرجالي لخريف 2010

نينو شيروتي.. أول الراحلين عن عالم الموضة في 2022

العربية.نت - رانيا لوقا

نشر في: آخر تحديث:

شكّل رحيل المصمم الإيطالي نينو شيروتي أول خبر محزن يعرفه عالم الموضة في 2022. فما هي أبرز المحطات في حياة هذا المصمم الذي حمل لقب "فيلسوف الموضة"، وعُرف كأحد الشخصيات الرئيسية التي أطلقت مفهوم الأزياء الرجالية الجاهزة في القرن العشرين؟

توفي شيروتي عن عمر 91 عاماً في أحد المستشفيات الواقعة شمال غربي إيطاليا، حيث أُدخل للخضوع لعملية جراحية في الورك. وسوف يتذكّره عالم الموضة على أنه كان أول من أطلق مفهوم "الكاجوال شيك" في مجال الأزياء الرجالية وابتكر السترة الرجالية غير المتوازية عام 1970. كما عُرف بمقولته الشهيرة في هذا المجال: "أريد للرجال المزيد من الحرية في أناقتهم، والمزيد من الأناقة في حريتهم". وكان حريصاً دائماً على أن يكون أول من يرتدي تصاميمه التي احتفظ بالعديد منها في مصنع للنسيج كان جده قد أنشأه عام 1881.

المصمم نينو شيروتي خلال افتتاخ بوتيك خاص به في مدينة نيس الفرنسية خلال العام 1985
  • المصمم نينو شيروتي خلال افتتاخ بوتيك خاص به في مدينة نيس الفرنسية خلال العام 1985
  • من أرشيف دار شيروتي
  • من أرشيف دار شيروتي
3 صور
المصمم نينو شيروتي خلال افتتاخ بوتيك خاص به في مدينة نيس الفرنسية خلال العام 1985
المصمم نينو شيروتي خلال افتتاخ بوتيك خاص به في مدينة نيس الفرنسية خلال العام 1985
من أرشيف دار شيروتي
من أرشيف دار شيروتي
من أرشيف دار شيروتي
من أرشيف دار شيروتي

محطات في مسيرته

كان نينو شيروتي يحلم بأن يكون صحافياً ولذلك بدأ دراسته في مجال الفلسفة. لكنه اضطر لتركها بعد وفاة والده عندما كان في العشرين من عمره ليتفرغ للعمل في معمل النسيج الذي تملكه عائلته. في حقبة الستينيات تعرّف نينو إلى جيورجيو أرماني ووظفه في مشغله كمصمم للأزياء الرجالية، فشكلا ثنائياً ناجحاً ترك بصمات عميقة في عالم الأزياء قبل أن ينفصلا ويتفرغ أرماني لإطلاق دار أزيائه الخاصة عام 1975.

في رثاء شيروتي، قال كارلو كاباسا، رئيس الغرفة الوطنية للأزياء الإيطالية: "كان مبتكرا عظيما، وشخصية ذا رؤية رائدة في إطلاق العديد من المفاهيم التي تحولت إلى حقائق في الموضة الحالية". أما المصمم جيورجيو أرماني فقال عنه لإحدى الصحف الإيطالية: "كان نينو يتمتع بنظرة ثاقبة، فضول حقيقي، وجرأة على الإقدام".

من أرشيف شيروتي
  • من أرشيف شيروتي
  • من عرض مجموعة شيروتي الرجالية الخاصة بالعام 1977
  • من مجموعة شيروتي الخاصة بالأزياء الجاهزة لخريف 1984
3 صور
من أرشيف شيروتي
من أرشيف شيروتي
من عرض مجموعة شيروتي الرجالية الخاصة بالعام 1977
من عرض مجموعة شيروتي الرجالية الخاصة بالعام 1977
من مجموعة شيروتي الخاصة بالأزياء الجاهزة لخريف 1984
من مجموعة شيروتي الخاصة بالأزياء الجاهزة لخريف 1984

افتتح شيروتي أول متجر له في باريس عام 1967 مُطلقاً علامته التجارية الفاخرة على طريق الشهرة العالمية، وهو كان يُردد دائماً: "الملابس تصبح موجودة لحظة ارتدائها، وأنا أود لملابسي أن تبقى نابضة بالحياة".

فيلسوف الموضة

خلال ثورة 1968 في فرنسا، أحدث نينو شيروتي ثورة خاصة به في مجال الموضة عندما ألبس العارضين والعارضات التصاميم نفسها. ثم أطلق في العام 1970 أول مجموعة نسائية تحمل توقيعه تبعتها مجموعات من العطور، والساعات، والأحذية، والمجوهرات.

على مر السنوات، استحق شيروتي لقب "فيلسوف الموضة" وازدادت شهرته بين النجوم العالميين الذين تهافتوا على ارتداء أزيائه، نذكر منهم: ريتشارد غير، روبرت ريدفورد، وجان بول غوتييه. وقد أصبحت دار أزيائه خلال فترة السبعينيات المصمم الرسمي لفريق فيراري للفورمولا 1.

من مجموعة شيروتي النسائية الخاصة بربيع 1977
  • من مجموعة شيروتي النسائية الخاصة بربيع 1977
  • من مجموعة شيروتي للأزياء الرجالية للعام 1975
  • من مجموعة شيروتي للأزياء النسائية الخاصة بربيع 1979
3 صور
من مجموعة شيروتي النسائية الخاصة بربيع 1977
من مجموعة شيروتي النسائية الخاصة بربيع 1977
من مجموعة شيروتي للأزياء الرجالية للعام 1975
من مجموعة شيروتي للأزياء الرجالية للعام 1975
من مجموعة شيروتي للأزياء النسائية الخاصة بربيع 1979
من مجموعة شيروتي للأزياء النسائية الخاصة بربيع 1979

ومع مرور الأيام واجه شيروتي مصاعب في مواكبة المنافسة العالمية الشديدة في مجال صناعة الأزياء الفاخرة. وهذا ما اضطره إلى بيع علامة Cerruti1881 لمستثمرين إيطاليين عام 2001 قبل أن تنتقل إلى صندوق استثماري أميركي، ثم إلى مجموعة Trinity الصينية. وبعد البيع، تقاعد شيروتي منهياً مسيرة لامعة في عالم الموضة وانسحب للعيش في مسقط رأسه منطقة بيللا الإيطالية.

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