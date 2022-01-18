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أناقة "احتفالية" من إيلي صعب في مجموعته لما قبل خريف2022

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من مجموعة إيلي صعب الجديدة
من مجموعة إيلي صعب الجديدة

أناقة "احتفالية" من إيلي صعب في مجموعته لما قبل خريف2022

أكثر من 80 إطلالة تضمّنتها هذه المجموعة التي تميّزت بطابعها العملي رغم كونها مخصّصة للمناسبات

العربية.نت - رانيا لوقا 

نشر في: آخر تحديث:

قبل أن يُقدّم مجموعته المنتظرة من الأزياء الراقية خلال فعاليات أسبوع باريس للموضة في غضون أسبوعين، أطلق المصمم إيلي صعب مجموعته من الأزياء الجاهزة التحضيريّة لخريف 2022. وقد أتت تصاميمه احتفاليّة بامتياز وتتوجّه إلى "الناس الذين يرغبون بأن يكونوا سعداء ومميّزين"، على حدّ قول المصمّم.

من مجموعة إيلي صعب الجديدة
من مجموعة إيلي صعب الجديدة

جاءت هذه المجموعة مفعمة بالطاقة وغنيّة بالألوان والبريق والريش، أما ألوانها فتنوّعت بين الأسود والذهبي والأخضر والأحمر والأصفر والأزرق البترولي. كما دخلت عليها بعض الألوان الباستيليّة المشرقة كالزهري والأخضر الفاتح، مما يجعلها تعبّر بامتياز عن الأجواء الاحتفالية التي تدعو إلى المرح والاستمتاع بالحياة.

من مجموعة إيلي صعب الجديدة
من مجموعة إيلي صعب الجديدة
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أكثر من 80 إطلالة تضمّنتها هذه المجموعة التي تميّزت بطابعها العملي رغم كونها مخصّصة للمناسبات. أبرز هذه الإطلالات اتخذت شكل أثواب مزيّنة بالترتر والريش، وجامبسوت من وحي السبعينيّات، وحتى أزياء ذات طابع رياضي. "لوغو" دار إيلي صعب زيّن الكنزات الصوفيّة حيناً والأحزمة والحقائب حيناً آخر، كما ظهرت الطبعات الكبيرة على بعض التصاميم، ودخلت الكشاكش المتعددة الطبقات على تصاميم أخرى، أما الفتحات الطويلة عند الساق فتكرر ظهورها على العديد من الأثواب.

نسّق إيلي صعب أزياء هذه المجموعة مع صنادل وأحذية "ستيليتو" دخلت عليها اللمسات البرّاقة، وأحذية عالية الساق ذات كعب مرتفع، وأحذية "بلاتفورم" ذات المُقدِمة المُدبّبة. وقد حافظت الحقائب على طابعها الكلاسيكي وحجمها المتوسّط، كما ارتدت العارضات أكسسوارات ذهبيّة تزيّنت بلوغو الدار واتخذت شكل أساور عريضة أو قلادات. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.

من مجموعة إيلي صعب الجديدة
  • من مجموعة إيلي صعب الجديدة
  • من مجموعة إيلي صعب الجديدة
  • من مجموعة إيلي صعب الجديدة
  • من مجموعة إيلي صعب الجديدة
  • من مجموعة إيلي صعب الجديدة
  • من مجموعة إيلي صعب الجديدة
  • من مجموعة إيلي صعب الجديدة
  • من مجموعة إيلي صعب الجديدة
  • من مجموعة إيلي صعب الجديدة
9 صور
من مجموعة إيلي صعب الجديدة
من مجموعة إيلي صعب الجديدة
من مجموعة إيلي صعب الجديدة
من مجموعة إيلي صعب الجديدة
من مجموعة إيلي صعب الجديدة
من مجموعة إيلي صعب الجديدة
من مجموعة إيلي صعب الجديدة
من مجموعة إيلي صعب الجديدة
من مجموعة إيلي صعب الجديدة
من مجموعة إيلي صعب الجديدة
من مجموعة إيلي صعب الجديدة
من مجموعة إيلي صعب الجديدة
من مجموعة إيلي صعب الجديدة
من مجموعة إيلي صعب الجديدة
من مجموعة إيلي صعب الجديدة
من مجموعة إيلي صعب الجديدة
من مجموعة إيلي صعب الجديدة
من مجموعة إيلي صعب الجديدة
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