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دار Celine للأزياء تطلق مجموعتها الجديدة من جزيرة في المتوسط

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09_CELINE_HOMME_SUMMER_22_PRINT

دار Celine للأزياء تطلق مجموعتها الجديدة من جزيرة في المتوسط

تم عرض الكثير من قطع المجموعة باللونين الأبيض والأسود اللونين المفضلين لمصمم العرض

باريس - ليث بزاري

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أطلقت دار سيلين للأزياء مجموعتها الرجالية الجديدة لصيف 2022 والتي تحمل عنوان Cosmic Cruiser.

وتم تصوير المجموعة الجديدة في جزيرة Grand Gaou (أرخبيل Embiez) في البحر الأبيض المتوسط ، استوحى مصمم المجموعة Hedi Slimane عرضه من راكبي الدراجات النارية Freestyle Motocross بمشاركة محترفي هذه الرياضة الشبابية، إذ شارك 14 محترفا بتقديم أعمالهم الفنية وهم يرتدون قطع المجموعة الجديدة.

كما تم عرض الكثير من قطع المجموعة باللونين الأبيض والأسود، اللونين المفضلين لمصمم العرض من أصل تونسي Hedi Slimane.

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