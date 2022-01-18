دار Celine للأزياء تطلق مجموعتها الجديدة من جزيرة في المتوسط

أطلقت دار سيلين للأزياء مجموعتها الرجالية الجديدة لصيف 2022 والتي تحمل عنوان Cosmic Cruiser.

وتم تصوير المجموعة الجديدة في جزيرة Grand Gaou (أرخبيل Embiez) في البحر الأبيض المتوسط ، استوحى مصمم المجموعة Hedi Slimane عرضه من راكبي الدراجات النارية Freestyle Motocross بمشاركة محترفي هذه الرياضة الشبابية، إذ شارك 14 محترفا بتقديم أعمالهم الفنية وهم يرتدون قطع المجموعة الجديدة.

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كما تم عرض الكثير من قطع المجموعة باللونين الأبيض والأسود، اللونين المفضلين لمصمم العرض من أصل تونسي Hedi Slimane.