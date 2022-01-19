أكسسوارات خاصة بالتكنولوجيا الرقميّة تحمل توقيع "فندي"

أطلقت المصممة سيليفيا فنتوريني فندي رؤيتها الحاليّة لعالمنا الصاخب من خلال مجموعتها من الأزياء الرجاليّة الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين. وهي انطلقت من ماضيها العريق باتجاه مستقبل تواكب فيه الموضة عالم العملات المشفّرة والأصول الرقميّة.

قدّمت دار Fendi مجموعتها هذه في إطار فعاليات أسبوع ميلانو للأزياء الرجاليّة، منطلقةً من مقولة "لا عالم قديما بدون عالم جديد" لتمزج بين خبرتها العريقة في مجال الخياطة والتطوّر التكنولوجي الذي يشهده سوق التبادل بالعملات الرقميّة. وقد تضمّنت تصاميمها أكسسوارا مزوّدا بمحفظة معدّات آمنة وسهلة الاستعمال خاصة بالعملات المشفّرة والأصول الرقميّة تزيّن بلوغو FFالشهير.

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وهو الأكسسوار التكنولوجي الأول من نوعه في مجال الموضة الفاخرة، الذي يمكن ارتداؤه حول العنق أو مُعلق عند الخصر على جانب السروال.

تميّزت أزياء مجموعة Fendi للخريف والشتاء المقبلين بقصّاتها الكلاسيكيّة، التي تواكب موضة "التقاء القديم بالجديد". وقد طغت عليها الألوان الحياديّة لفتح المجال أمام تسليط الضوء على الخامات الفاخرة والمنسوجات ذات الطابع الفريد. أبرزها معاطف التويد، البدلات ذات الأزرار المزدوجة، الكنزات الصوفيّة ذات الياقة المرتفعة، وأحذية "موكاسان". وقد دخلت على هذه القطع غير المرتبطة بزمن أخرى عصريّة مثل القبعات على شكل دلو المعروفة باسم Bucket hats، الحقائب المعلّقة جانبياً، والأحذية الرياضيّة.

الحقائب الرجاليّة حضرت بكثافة كمكمّلة للإطلالات في هذه المجموعة. وقد طرأت بعض التعديلات على حقيبة Pekaboo الشهيرة التي تمّ تقديمها بمجموعة متنوّعة من الجلود والأنسجة، كما خضعت حقيبة Baguette لتعديلات في تصميمها وشكل السلاسل المرافقة لها.

جمعت تصاميم Fendi الرجالية الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين بين القديم والجديد، وهي تمثّل اهتمام الشباب بإحياء الحنين إلى الماضي في إطار التوجّه بخطى ثابتة نحو المستقبل.