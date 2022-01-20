ما الذي يجعل من الأرز مكونا مفيدا في الروتين التجميلي؟

لا يقتصر استعمال الأرز على نظامنا الغذائي، إذ يتمتع هذا المكون بفوائد تُشجع على إدراجه ضمن روتين العناية التجميلية. وهذا ما يُفسّر الإقبال على استعماله من جانب النساء في الشرق الأقصى، ويحوّله إلى حليف مثالي للعناية بالبشرة والشعر.

ويتميّز الأرز بغناه بالنشا، والفيتامينات(B1،B3، وB6) بالإضافة إلى المغنيسيوم، والزنك مما يجعله يتمتع بفوائد تجميلية عديدة. كما أنه لا يكتفي بترطيب البشرة، لكنه يتمتع أيضاً بخصائص مضادة للشيخوخة ومحاربة للأكسدة، وهو مثالي للعناية بالبشرة الهشة والحساسة، خاصة خلال فصل الشتاء. أما فيما يتعلق بالشعر، فيعمل الأرز على تمليسه، وتعزيز حجمه، وزيادة نعومته ولمعانه. كذلك يمتص الإفرازات الزهمية لفروة الرأس ويخفف من تحسسها.

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كيفية استعماله

يُستعمل الأرز في المجال التجميلي على شكل نقيع أو مسحوق.

• ماء الأرز: للحصول عليه، يُطهى الأرز الخالي من المبيدات في ماء غالي لحوالي 12 دقيقة، تتم بعدها تصفيته والاحتفاظ بمائه جانباً كي يبرد ويصبح جاهزاً للاستعمال في المجال التجميلي.

يُستعمل ماء الأرز في مجال محاربة شيخوخة البشرة، والاعتداءات الخارجية، والهالات الداكنة، وحتى الجيوب المحيطة بالعينين. أما عند مزجه مع زيت نباتي (زيت الجوجوبا، والأرغان، واللوز الحلو، أو الأفوكادو) فهو يتحول إلى علاج مثالي للعناية بمحيط العينين والشفاه. يُعتبر ماء الأرز مثالياً أيضاً لتعزيز لمعان الشعر عند شطفه فيه. لكن تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن حفظه أكثر من 6 أيام في الثلاجة.

• مسحوق الأرز: يمكن خلط ملعقتين كبيرتين من مسحوق الأرز مع القليل من الماء للحصول على عجينة يسهل تطبيقها على البشرة وتركها لمدة ربع ساعة قبل شطفها بالماء. يعتني هذا القناع بالبشرة الدهنية والمختلطة، ويُنصح باستبدال الماء بالحليب في حالة البشرة الحساسة فمن شأن هذا الخليط أن يسمح بتقشير وترطيب البشرة بنعومة.

3 خلطات مفيدة

تستعين هذه الخلطات بالأرز للعناية بالبشرة:

• قناع مغذٍّ لبشرة الوجه: لتحضيره يكفي خلط ملعقة كبيرة من مسحوق الأرز، مقدار فنجان صغير من الزبادي، وملعقة صغيرة من زيت نباتي (زيتون، لوز حلو، أو أفوكادو). يُطبق هذا الخليط بطبقة سميكة على الوجه، والعنق، ومنطقة أعلى الصدر ويُترك لحوالي 15 دقيقة قبل شطفه جيداً بالماء.

• لوشن منشط ومرطب: لتحضيره يكفي خلط 50 ملليلتر من ماء الأرز والكمية نفسها من ماء الأزهار (ماء زهر البرتقال أو اللافندر). يوضع هذا الخليط في عبوة رذاذة على أن يتم رش القليل منها على البشرة ثم الضغط على الوجه بواسطة الكفين. يُترك هذا اللوشن على البشرة لحوالي 10 دقائق قبل شطفه بالماء. يمكن الاحتفاظ بما تبقى من الأرز واستعماله مكان الكونديشنر أو كماء لشطف الشعر.

• مقشر ناعم للجسم: لتحضيره يمكن خلط 200 غرام من مسحوق الأرز، ملعقتين كبيرتين من السكر، 4 ملاعق كبيرة من العسل، وملعقة كبيرة من زيت نباتي (زيت الجوجوبا أو جوز الهند) على أن يتم تدليك هذا الخليط على بشرة جافة قبل شطفه جيداً بالماء.