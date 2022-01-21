أي مؤثرة عربية أصبحت سفيرة عالمية لعطر روبرتو كافالي؟

تمّ اختيار المؤثرة ورائدة الأعمال اللبنانية، كارن وازن، كسفيرة عالمية لعطر Roberto Cavalli الذي يحمل اسم Paradiso. وقد تم الكشف بهذه المناسبة عن مجموعة من الصور ظهرت بها وازن وهي ترتدي إطلالات تزينت بالطبعات الحيوانية التي تُعتبر أحد رموز دار Roberto Cavalli الأيقونية. أما حملة العطر فسيتم إطلاقها خلال شهر فبراير.

وشاركت كارن وازن سعادتها بهذا التعاون مع متابعيها على موقع إنستغرام الذي يفوق عددهم 7 ملايين. وقالت في تعليق على الصور التي نشرتها: "أصبحت الوجه الجديد العالمي لعطور Roberto Cavalli. إنه حلم لفتاة عربية من لبنان أن تكون المتحدثة العالمية لعلامة تجارية أيقونية. شكراً للفريق الأكثر روعة على هذه الفرصة وعلى تجربة لا تُنسى. وشكراً فوستو بوغليسي لأنك آمنت بي وجعلتني جزءاً من هذه الرحلة".

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أما فوستو بوغليسي الذي يشغل منصب المدير الإبداعي في دار Roberto Cavalli فقال لمجلة WWD Magazine: "نحن متحمسون جداً للترحيب بكارن في عائلة كافالي. روحها المتحررة وأسلوبها الرائع يجسدان عالم كافالي. نحن فخورون ببدء تعاوننا معاً مع حملة تحتفل بأحد أبرز عطورنا الذي يعبر عن مفهوم الأنوثة ويجمع بين نوتات مستوحاة من الإرث الإيطالي".

كما ظهرت كارن وازن في هذه الصور بإطلالات ذات طابع درامي تميزت بماكياج عيون القطة وأظافر ذهبية طويلة. أما الأزياء فغلب عليها ثنائي البيج والأسود، وتزينت بطبعات النمر، الفهد، والزيبرا التي اختلطت فيما بينها وتناسقت بامتياز مع الخلفية الظاهرة في الصور.

كذلك يُشكّل التعاون مع دار Roberto Cavalli محطة في مسيرة المؤثرة كارن وازن التي تتميز بنشاطها اليومي على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى إطلاقها علامتها الخاصة من النظارات الشمسية عام 2018 ولعبة إلكترونية تحمل اسم "كارن وازن: عالمي" العام الماضي. كما ظهرت في العديد من الحملات الإعلانية الإقليمية لعلامات مرموقة مثل Cartier، وLouis Vuitton، وPrada، وRalph Lauren. وقد تم تعيينها عام 2020 كداعم لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.