هكذا بدا الوداع الأخير بين "لويس فويتون" وفيرجيل آبلوه

تحول عرض Louis Vuitton للأزياء الرجالية الذي أُقيم ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة إلى وداع أخير لمديرها الإبداعي للأزياء الرجالية فيرجيل آبلوه. وقد حضر في ختامه فريق مشاغل الدار للتحية على منصة العرض الذي حمل عنوان "بيت الأحلام الخاص بلويس".





وفي نهاية هذا العرض المباشر وقف 400 مدعو يصفقون تحية إلى المصمم الأميركي الذي توفي في 28 نوفمبر الماضي بعمر 41 عاماً نتيجة إصابته بمرض خطير بقي طي الكتمان حتى وفاته. وقد شارك بالعرض رياضيون، وراقصون، وأوركسترا موسيقية تضمنت 20 عازفاً وقدمت معزوفات من وحي أعمال الراحل فيرجيل آبلوه فيما شهدنا على خشبة العرض مرور عارضين قدموا المجموعة الأخيرة التي حملت توقيع المصمم لدار Louis Vuitton.





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ديكور العرض كان لافتاً بتميزه، حيث اتخذ شكل منزل تزينت جدرانه بالرقم 8 الذي يذكّر بالعام 2018. وهو التاريخ الذي بدأ فيه فيرجيل آبلوه تعاونه مع دار Louis Vuitton وبالمواسم الـ8 التي قدم خلالها مجموعاته للدار.





عرض سريالي

كما خيّم الطابع السريالي على هذا العرض الذي تجلى من خلال أعمال الرسام الإيطالي جيورجيو دي شيركو والرسام الفرنسي غوستاف كوربيه التي ظهرت مطبوعة على السترات والمعاطف. ولم يخف فيرجيل آبلوه أبداً من استعارة أفكار الآخرين ولكن قدمها بأسلوبه الخاص الذي طبعته "أناقة الشارع الفاخرة".







الطابع السريالي تجلى أيضاً في الإطلالات البيضاء التي تزينت بأجنحة ضخمة. وقد شهد العرض مرور 67 عارضاً وافتُتح ببدلة سوداء ومعطف كلاسيكي تكررت قصاتهما في أكثر من إطلالة، كأن آبلوه أراد أن يؤكد في هذا المجال أن نجاحه لا يقتصر على مجال "أزياء الشارع" الفاخرة ولكن يتعداها إلى كلاسيكيات الموضة الرجالية التي يحرص على تقديمها بأسلوبه الخاص. وقد توالت خلال العرض مجموعة من الأزياء ذات الطابع الكاجوال ليُختتم بتصاميم بيضاء توحي بعمل رجل يصمم إرثه الخاص فيما يحدق بوفاته.