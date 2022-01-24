دار "سوذبي" تعرض آخر تصاميم فيرجل آبلوه في مزاد

بعد مرور شهرين على وفاة فيرجيل آبلوه، المدير الإبداعي للأزياء الرجاليّة في دار Louis Vuitton، يشهد عالم الموضة على تنظيم مزاد على حذاء تعاونت فيه الدار مع علامة Nike الرياضيّة كان قد صمّمه آبلوه في العام 2021. يأتي هذا المزاد من تنظيم دار "سوذبي" وينطلق قريباً بسعر أوليّ يبلغ 2000 دولار فما هو السقف الذي سيبلغه؟

تمّ تصنيع 200 زوج من حذاء Air Force1 الذي يحتفل تصميمه بمرور 40 عاماً على ولادته في العام 2022. وهو يتزيّن بألوان البني، والأبيض، والكريمي مستعيداً طبعة المربّعات الشهيرة بدار Louis Vuitton وطبعة المونوغرام الخاصة بها بالإضافة إلى "الفاصلة" الخاصة بعلامة Nike، على أن يتمّ بيع هذه الأزواج من الأحذية عبر الإنترنت من 26 إلى 8فبراير المقبل.

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سبق أن تمّ تقديم هذا الحذاء في شهر يونيو الماضي، خلال إطلاق مجموعة Louis Vuitton الرجاليّة لربيع وصيف 2022 التي حملت توقيع فيرجيل آبلوه صاحب لقب "ملك أناقة الشارع الفاخرة". وذلك قبل وفاته في شهر نوفمبر الماضي عن عمر 41 عاماً نتيجة إصابته بنوع نادر من السرطان.

- مزاد واعد:

تمّ تحديد مبلغ 2000 دولار كسعر انطلاق لهذا المزاد، وقد تحوّلت الأحذية الرياضيّة منذ عدة سنوات إلى قطع يتسابق على اقتنائها المهتمّين بتوسيع مجموعاتهم الخاصة في هذا المجال. وهذا ما يجعل سعرها يصل أحياناً إلى آلاف الدولارات. وقد اكّدت كلاً من دار "سوذبي، ودار Louis Vuitton، وعلامة Nike أن فيرجيل آبلوه شارك شخصياً بتنظيم هذا المزاد قبل وفاته، أما ريع المزاد فسيعود إلى دعم صندوق منح دراسيّة لطلاّب من أصول إفريقيّة أو إفريقيّة-أميركيّة.

وقد كشفت دار Louis Vuitton عن تنظيم معرض يتضّمن 47 تصميماً نتج عن هذا التعاون وبألوان مختلفة، وذلك قبل عرض هذه الأحذية للبيع تجارياً في وقت لاحق.