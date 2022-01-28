موسم الرياض.. زحمة في منتهى الأناقة يشهدها حفل Joy Awards 2022

شهد ليل أمس الخميس إقامة حفل صنّاع الترفيه Joy Awards 2022 ضمن فعاليات موسم الرياض. وقد كان لافتاً المستوى الضخم لتنظيم الحفل، وإنتاجه، وتقديمه بحضور نخبة من أهل الفن المحليين والعالميين. فكيف بدت أجمل الإطلالات في هذا الحفل؟

- قدّمت الحفل الإعلامية المصريّة، وفاء الكيلاني، إلى جانب لاعب الكرة السعودي ياسر القحطاني. وقد اهتمّ بإطلالتيهما خبير المظهر سيدريك حداد، الذي اختار للكيلاني ثوباً باللون الذهبي من La Bourgeoisie فيما اعتمد للقحطاني بدلة سوداء تميّزت بسترة مخمليّة وربطة عنق من Tom Ford.

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وفاء الكيلاني ميلا الزهراني أحلام

- بدت إطلالة الممثلة السعوديّة ميلا الزهراني لافتة في الحفل. وهي اختارت للمناسبة ثوباً باللون الزهري الفاتح تزيّن بالتطريز والريش من Skytten Couture نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Chaumet.

- اختارت النجمة الإماراتية أحلام الظهور في هذا الحفل بثوب من الدانتيل الأسود المنفّذ بأسلوب مبتكر جداً من توقيع مصممها المفضّل زهير مراد. وقد كمّلت إطلالتها بمجوهرات ماسيّة.



نانسي عجرم أصالة

- اعتمدت النجمة السورية أصالة نصري إطلالة مشرقة تألفت من ثوب باللون الوردي القوي رافقه "كاب" طويل تزيّن بالتطريز عند الكتفين. وقد كمّلت إطلالتها بتسريحة ذات طابع "ريترو".

- بدت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مشرقة بثوب باللون الذهبي من Alexandre Vauthier تزيّن بالكشاكش. وقد نسقته مع صندل باللون نفسه.



نادين نسيب نجيم إليسا

- اعتمدت إليسا، خلال ظهورها في الحفل، إطلالة ذات طابع كلاسيكي تزيّنت بالتطريز الفضي الكثيف عند الصدر. وقد جاء ثوبها الذي يحمل توقيع دار Alexander McQueen مرفقاً بكاب طويل انسدل ليلامس الأرض.

- شكّل اللون الأسود أيضاً خيار النجمة نادين نسيب نجيم التي تألقت بثوب من المخمل الأسود تميّز بقصته الضيقة وفتحة كبيرة عند الظهر. وقد اختارته من Aden Fashion.



دنيا وإيمي سمير غانم ريا أبي راشد برفقة جون ترافولتا

- كان لافتاً الظهور الأول للممثلتين دنيا وإيمي سمير غانم، بعد وفاة والديهما النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز. وقد حضرتا لتسلّم جائزة تكريميّة عن مسيرة والديهما الفنيّة واعتمدتا إطلالتين باللون الأسود أيضاً.

- ظهرت الإعلاميّة ريّا أبي راشد إلى جانب النجم العالمي جون ترافولتا في الحفل. وقد بدت متألّقة بثوب كلاسيكي باللون المشمشي رافقه "كاب" طويل انسدل حتى الأرض.





زينة مكّي كارمن بصيبص ياسر القحطاني

- تسلّمت النجمة كارمن بصيبص جائزة أفضل ممثلة سينمائيّة. وقد أطلّت في هذا الحفل بثوب أسود زيّنه الدانتيل والكشاكش الصغيرة عند منطقتي الصدر والكتفين.

- اختارت النجمة اللبنانية زينة مكّي إطلالة مبتكرة حملت توقيع دار Hussein Bazaza. وقد تجلّت فيها لعبة الشفافية والتطريز بطابع عصريّ لافت.