هكذا بدت أجواء أول عروض "دولتشي أند غابانا" في العلا

في ليلة استثنائية، قدمت دار Dolce&Gabbana الإيطالية عرضها الأول في مدينة العلا السعودية، حيث تم عرض مجموعة الدار الأخيرة من الأزياء الراقية النسائية والرجالية، بالإضافة إلى المجوهرات الفاخرة.





وتم هذا العرض بدعوة من اللجنة الملكية للعلا للمشاركة بمهرجان طنطورا. وقد تضمن 58 إطلالة من أرشيف دار Dolce&Gabbana تم نقلها من إيطاليا إلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى فريق عمل كامل من العارضين، والفنيين، والخياطين الذين اهتموا بتنظيم جلسات قياس خاصة للزبائن بعد العرض.





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كما اتخذ العرض شكل رحلة عبر الخيال المذهل لمصممي الدار دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا، وتضمن العديد من القطع التي صُممت خصيصاً لهذه المناسبة. فقد تمّت الاستعانة بالمهارات الرائعة لفريق العمل بهدف تنفيذ إطلالات فاخرة تقدم مفهوماً خاصاً للأناقة النسائية والرجالية ينطلق من خط Dolce&Gabbana ليصل إلى جمهور يعشق الخامات الفاخرة، التفاصيل المترفة، والتطريزات الغنية.







كذلك كان لافتاً ظهور العارضين بقمصان وسراويل حريرية دخلت عليها اللمسات البراقة، وتكرر ارتداؤهم معاطف سميكة تزينت بالتطريز. أما بالنسبة للعارضات فظهرن بمجموعة من الأثواب المستوحاة من عصر النهضة ترافقت مع أكسسوارات للرأس.





وكانت دار Dolce&Gabbana نشرت في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات عن العرض وعن جمال منطقة العلا السعودية مرفقة بالتعليق التالي: "سمفونية غير عادية من الفن والتقاليد المعروفة تحيي الجمال الرائع لمنطقة العلا. إن التصاميم الفريدة والساحرة، من الأزياء والمجوهرات المختارة من أرشيف الدار، تحتفل بالجمال العربي من خلال مواضيع سحرية، شاعرية، وعاطفية هي الشمس، والليل، والأميرة، والزهور المتفتحة".





أما المصممان دولتشي وغابانا فتحدثا عن غنى العلا في مجال التاريخ، والتقاليد، والثقافة، والمناظر الطبيعية الرائعة مما يجعلها إطاراً مثالياً لتقديم أحد أجمل عروضهما. وقد نجحت دار Dolce&Gabbana عبر هذا الحدث أن تحمل إلى المملكة العربية السعودية إحساسها الخاص بالأناقة والفخامة الذي يرضي متطلبات المرأة السعودية في مجال الموضة.