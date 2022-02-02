كيف بدت مشاركة مايكل سينكو في أسبوع الموضة العربي؟

شارك المصمم الفلبيني المستقرّ في دبي مايكل سينكو في فعاليات أسبوع الموضة العربي للأزياء الرجاليّة الذي أقيم مؤخراً في دبي. وقدّم بهذه المناسبة مجموعته الرجاليّة الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين والتي أتت مستوحاة من عالم المغامرة والسفر.

وحملت مجموعة مايكل سينكو الرجاليّة لخريف وشتاء 2022-2023 عنوان "الحلم الغامض للمسافر". وهي تضمّنت 35 إطلالة تمّ التركيز خلالها على المعاطف والبدلات التي تمّ تنفيذها بخامات دافئة وألوان حيويّة مشرقة.















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فبعد عامين من القيود المفروضة على السفر بفعل جائحة كورونا، يبدو أن سينكو يشعر بحنين إلى الترحال والتجوال لأماكن مختلفة من العالم. وقد أتت مجموعته الرجاليّة لتعبّر عن هذا التوق بحرفيّة عالية وأناقة لافتة.

يُعرف مايكل سينكو بتصاميمه المبتكرة التي تميل إلى المبالغة منذ انطلاقة علامته في العام 2003، فأزياؤه النسائية زيّنت البساط الأحمر لأهم المهرجانات العالميّة وهي تتميّز غالباً بأحجامها الضخمة وتفاصيلها المزخرفة بالتطريز اليدوي وأحجار الكريستال مما يفسّر الإقبال عليها من جانب ملكات الجمال والنجمات العالميّات أمثال: لايدي غاغا وجنيفر لوبيز.

أما مجموعته الرجاليّة الجديدة فحافظت على طابع الإسراف الذي تُعرف به تصاميمه وهي أتت مستوحاة من المغامرة. وقد صرّح المصمم على هامش عرضه: "في العامين الماضيين كنّا مقيّدين، أما مع فتح الحدود فيجب أن نبثّ الحياة من جديد في مجال السفر".

أهمّ ما في السفر بالنسبة لسينكو ليس الوجهة ولكن الرحلة، وهذا يعني الاهتمام باختيار الأزياء بعناية وعدم الاكتفاء بالملابس ذات الطابع الرياضي. ولذلك أتت تصاميم البدلات مترافقة مع معاطف "ترانش" أو معاطف من الجوخ طويلة جداً.

أما السترات فتزيّنت بزخرفات متنوّعة وقد تميّزت القمصان بأكمام عريضة متوسّطة الطول ترافقت مع قفازات جلديّة طويلة. تعرّفوا على بعض إطلالات مايكل سينكو الرجالية للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي.