رجل "فرساتشي" الجديد ولد في 2-2-2022

للمرة الأولى منذ 3 سنوات، تمّ تقديم مجموعة Versace من الأزياء الرجالية في عرض خاص بها، بعيداً عن عروض الأزياء النسائيّة وعن فعاليات أسابيع الموضة. وقد اتخذ هذا العرض شكل فيلم قصير تمّ إطلاقه على منصّات الدار يوم أمس الأربعاء للكشف عن رؤية جديدة لرجل الدار.

اختارت دوناتيللا فرساتشي يوم أمس الأربعاء لتستحضر رؤيتها الجديدة لرجل الدار تحت عنوان "رجل فرساتشي 2.0". وقد حرصت على أن تسلّط الضوء على هذا الموضوع عبر تقديمه في تاريخ خاص يوافق اليوم الثاني من الشهر الثاني من 2022.

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تأتي هذه الرؤية لتُشكّل خطوة إلى الأمام وتوجّه نحو المستقبل يركّز على المجموعة، والتنوّع، والتطوّر. وهي القيم نفسها التي تتقاسمها الأجيال الجديدة للتعبير عن مفهوم الرجولة بطاقة وحيويّة. ولذلك لم تتوجّه مجموعة الدار من الأزياء الجديدة إلى رجل Versace بشكل محدّد ولكن إلى مجموع رجال الدار.







شكّلت الألوان القويّة والحيوية وسيلة لنقل هذه الطاقة الجديدة والعنصر الأبرز في لفت الانتباه إلى هذه المجموعة. فقد تمّ استعمال البرتقالي المشرق في تنفيذ السترات، والمعاطف، والكنزات أما القرمزي فزيّن البدلات التي تناسقت مع معاطف باللون الأخضر أو تقاسم مع هذا اللون طبعة "الجاكارد".







كذلك تكرّر ظهور الإطلالات المونوكروميّة ذات الألوان المشرقة دون أن تغيب عن خشبة العرض أيضاً الثنائيّات اللونيّة الجريئة: برتقالي وبنفسجي، أزرق وليلكي، برتقالي ووردي، أصفر وأزرق... لفتنا في هذه المجموعة أيضاً ظهور طبعة "مونوغرام" جديدة خاصة بالدار مستوحاة من الطراز اليوناني القديم وتحديداً من الزخرفات التي كانت تزيّن الأعمدة الرخاميّة، كما تمّ تطوير صيغة جديدة لطبعة الفهد تشبه إلى حدّ كبير نقش الأزهار.







بدا واضحاً اهتمام دار Versace في هذا الفيلم القصير بتقديم عدة شخصيّات من الرجال: هواة الأناقة المريحة، رجال الأعمال الباحثين عن الإطلالة العمليّة، هواة النشاطات في الهواء الطلق، الطلاّب العصريين، والباحثين عن الأناقة المبتكرة.

كما اعتمدت في مجموعتها من الأزياء الرجالية لخريف وشتاء 2022-2023 على القصّات الواسعة والمريحة مع الحفاظ على تصاميم واضحة وبسيطة. فبدت قطع الأزياء انسيابية وغير محدّدة تلتفّ حول الجسم لتحيطه بالدفء المنشود. وقد تمّ تنفيذها بخامات يسهل تنسيقها مع بعضها البعض للحفاظ على إطلالة متجددة بسهولة.