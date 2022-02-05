أسبوع ميلانو للموضة يؤكد عودة عروضه المباشرة قريباً

يتحضر أسبوع ميلانو للأزياء الجاهزة للعودة إلى العروض الحضورية المباشرة بعد عامين على انتشار الجائحة. هذا ما أكدته غرفة الموضة الإيطالية التي كشفت عن تضمنه 71 عرضاً منها 65 حضوري و6 فقط بالصيغة الرقمية. ويُقام في الأسبوع بين 22 و28 فبراير الجاري ويقدم موضة الأزياء النسائية الجاهزة لخريف وشتاء 2022-2023.

من جهتها أكدت جميع الأسماء الإيطالية الكبيرة مشاركتها في هذا الأسبوع، أمثال Armani، وCavalli، وPrada، وMoschino، وMissoni، وDolce&Gabbana. كما سيشهد أيضاً عودة أسماء أخرى إلى كنف هذا الأسبوع مثل Bottega Veneta، وGucci، وTrussardi، وDsquared2، وهي دور سبق أن شاركت بفعاليات أسبوع ميلانو للموضة لكنها غادرته في المواسم السابقة.

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أما من الأسماء التي ستُشارك لأول مرة بهذا الأسبوع فنذكر علامة Diesel وعلامة Ferrari التي أطلقت في يونيو الماضي أول مجموعاتها من التصاميم الفاخرة.

كذلك من المنتظر أن يقدم هذا الأسبوع فرصاً لمجموعة من المصممين الشباب من حول العالم، نذكر منهم العلامة اليابانية Ambush التي أطلقها عام 2008 كل من المصممة الأميركية-الكورية يون آهن وشريكها النجم الموسيقي الياباني فيربال دي جاي الذي كان يعرض مجموعاته سابقاً في باريس. ومن الأسماء الجديدة المنتظرة أيضاً على منصات العروض النسائية نذكر علامة Palm Angels المتخصصة في أناقة الشارع الفاخرة والتي كانت تشارك سابقاً في أسابيع الموضة الرجالية.

ومن الأسماء التي ستقدم أول عروضها المباشرة في أسبوع ميلانو للموضة بعد أن تميزت سابقاً في العروض الرقمية، نذكر AC9، وAndreadamo، وAniye Records، وCormio، وTokyo James.

إلى ذلك أعلنت غرفة الموضة الإيطالية في بيان نشرته عن التقيد بالتدابير الصحية الصارمة والبروتوكولات المعمول بها لمنع انتشار عدوى فيروس كوفيد-19، بما في ذلك اشتراط الحصول على تصريح صحي وفرض ارتداء قناع FFP2 على جميع المشاركين في فعاليات هذا الأسبوع.

وكانت الحكومة الإيطالية قد اتخذت قراراً داعماً لفعاليات هذا الأسبوع مؤخراً إذ سمحت للمشاركين القادمين من دول لا تعترف وكالة الأدوية الأوروبية بلقاحاتها بالقدوم إلى ميلانو للمشاركة بأسبوع موضتها. ومن شأن ذلك أن يسمح للمهتمين الروس الذين تلقوا لقاح "سبوتنيك" بالقدوم إلى ميلانو بعد أن منعوا من الحضور خلال أسبوع الموضة الرجالية وصالون "بيتي أومو" اللذين أقيما خلال يناير الماضي.