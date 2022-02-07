ما هي أسباب ظهور حب الشباب على البشرة الجافة؟

يسود الاعتقاد أن حب الشباب لا يمكن أن يظهر على البشرة الجافة كونه حكرا على البشرات الدهنيّة أو المختلطة، التي تُشكّل أرضاً خصبة لانتشاره. ولكن الواقع يقول عكس ذلك، فما هي الأسباب وراء ظهور حب الشباب على البشرة الجافة؟

يتزامن ظهور حب الشباب عادةً مع الإفراط في الإفرازات الزهميّة الذي تعاني منه عادةً البشرة الدهنيّة، ولكن يمكن لهذه البثور المزعجة أن تظهر أيضاً على البشرة الجافة.

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- الأسباب عديدة:

إن نسبة إصابة البشرة الجافة بحب الشباب أقل بكثير من نسبة إصابة البشرة الدهنيّة بهذه المشكلة التجميليّة المزعجة. وأسباب ظهور هذه البثور تكون في حالة البشرة الجافة مختلفة وأبرزها استعمال مستحضرات عناية قد تكون مسبّبة لانسداد المسام وظهور الزيوان الذي يتحوّل بدوره إلى حب شباب. ولكن هناك عوامل أخرى أيضاً مؤثّرة في هذا المجال منها التدخين، الإجهاد النفسي، التلوّث، والنظام الغذائي غير المتوازن.

قد يقول البعض إن دور النظام الغذائي في التسبّب بظهور البثور ما زال يفتقر إلى الأدلّة العلميّة الدامغة، ولكن هناك دراسات عديدة تُشير إلى أن الأطعمة ذات المؤشّر الغليسيمي المرتفع ومشتقات الحليب ممكن أن تكون مسؤولة عن ظهور نوبة حب شباب أو عن تفاقم حالة البثور الموجودة.

- الروتين المناسب:

يبقى تنظيف البشرة الخطوة الأساسيّة في أي روتين عناية تجميليّة مهما اختلف نوع البشرة، أما في حالة البشرة الجافة التي تعاني من حب الشباب فالأفضل أن يتمّ تنظيفها بمستحضر منظّف ناعم قابل للشطف أو لايحتاج إلى شطف عن البشرة. على أن يتمّ الابتعاد في هذه الحالة عن التركيبات الدهنيّة للزيوت المنظّفة واستبدالها بماء ميسيلير يكون خاصاً بالبشرة الحساسة.

بعد تنظيف البشرة، يُنصح بترطيبها بمستحضر يتمتع بخصائص مهدّئة ويكون مناسباً للبشرات المعرّضة للإصابة بحب الشباب، على أن يتمّ استعماله صباحاً ومساءً. أما في حال عدم تجاوب البشرة مع هاتين الخطوتين، فتُصبح الحاجة مُلحّة لاستشارة طبيب الجلد بهدف تحديد السبب الكامن وراء ظهور حب الشباب ووصف علاج طبّي مناسب له. أما بعد زوال البثور فمن الضروري تجنّب أي انتكاسة في هذا المجال من خلال استعمال كريم مرطّب غير مسبّب للزيوان مع تجنّب العوامل الأخرى المسبّبة للزيوان مثل التدخين والإجهاد النفسي.

- المكوّنات التجميليّة المفيدة:

ليس من السهل التوفيق بين العناية بالبشرة الجافة ومحاربة حب الشباب في الوقت نفسه، فالمكوّنات الفعّالة التي تُعالج حب الشباب هي عادةً قاسية على الجلد ومنها حوامض ألفاهيدروكسي وحوامض بيتا هيدروكسي التي لاتتحمّلها البشرة الجافة بشكل جيّد. أما الكريمات المرطّبة الغنيّة جداً فيمكن أن تتسبّب بتفاقم مشكلة حب الشباب، ولذلك يُنصح باستبدالها بكريمات غير مسببة للزيوان وتتمتع بفعالية في مجال ترطيب البشرة بالعمق.

التطوّر المفيد الذي شهدناه مؤخراً في هذا المجال يرتبط بظهور بدائل للجزيئات القاسية على البشرة التي كانت تُستعمل سابقاً لمعالجة البثور. ومن البدائل الجديدة الناعمة على البشرة والمفيدة في الوقت نفسه نذكر مواد مثل "الإنوكسولون"، و"الألنتوين"، و"النياسيناميد" (فيتامينPP). يمكن أيضاً اللجوء إلى تنظيف البشرة في معهد التجميل مما يُساهم في الحدّ من ظهور حب الشباب.

- خطوات تقي من حب الشباب:

تُساهم بعض الخطوات المفيدة في تأمين وقاية من ظهور حب الشباب على البشرات الجافة التي تعاني من استعداد للإصابة بهذه المشكلة.

• تجنّب لمس الوجه وأماكن ظهور البثور عليه باستمرار.

• الامتناع عن استعمال العلاجات التقليديّة المتعارف عليها في هذا المجال مثل معجون الأسنان والخل...فهي غير مفيدة في التغلّب على حب الشباب.

• الابتعاد عن استعمال حليب التجميل الذي لايتمّ شطفه على البشرة.

• عدم الإفراط في تقشير البشرة.

• عدم استعمال مستحضرات ماكياج غنيّة وذات صيغ سميكة تمنع البشرة من التنفّس.