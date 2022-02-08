تصاميم زياد نكد تخرج من "المتحف" إلى أفخم المناسبات

شكّلت مجموعة المصمم، زياد نكد، التي قدّمها مؤخراً على هامش أسبوع باريس للأزياء الراقية، إحدى أجمل مجموعات هذا الأسبوع وأكثرها أناقة. فهي تميّزت بفخامة جاءت مواكبة لعنوانها MuZeum الذي يستحضر أجواء تليق بعراقة المتاحف وطابعها الفني الراقي.

مادة اعلانية

أراد المصمم زياد نكد لمجموعته من الأزياء الراقية الخاصة بربيع وصيف 2022 أن تُشكّل ومضات تضيء هذا العالم المرتبك الذي نعيش فيه حالياً، منطلقاً من رؤية غير محدودة لتعزيز حضور المرأة الأنيقة بإطلالاته الساحرة وتصاميمه العصريّة التي تجسّد حكايات عابرة للزمان والمكان. وقد استوحى تصاميمه من أجواء متحف مفتوح على خيارات وحكايات متنوّعة تجلّت في تصاميم مفعمة بالأنوثة والطابع العالمي الذي يرضي المرأة في أي بقعة كانت على هذا الكوكب.

هذا الطابع العالمي جسّده زياد نكد في أزيائه ولكن أيضاً في اختياره لعارضات من جنسيّات مختلفة لتقديم تصاميمه، فارتدت عارضات من أستراليا، وفرنسا، وألمانيا، وجورجيا، وهولندا، وكوريا، والولايات المتحدة تصاميمه بأناقة لافتة للتأكيد بأن الجمال كما الموضة لغة عالميّة عابرة للحدود والثقافات.

أراد نكد لمجموعته لجديدة أن تُشكّل دعوة مفتوحة للعمل على بناء عالم أفضل بعيداً عن القيود التي حاصرتنا خلال العاميمن المنصرمين. وقد استغرق تنفيذها بمشغله في بيروت أكثر من 6 أشهر، إذ حرص على تنفيذها بدقّة هندسيّة معتمداً على التطريز الفني، الأحزمة المرصعة بالكريستال، والأكتاف العريضة أما الخامات التي اختارها فجأت انسيابيّة لمرافقة حركة الجسم وإبراز جماليته.

شكّل الحزام المعدني، استعمال الريش، والتطريز المستوحى من أشكال أحجار "الموزاييك" العناصر التي أضفت هويّة محدّة على هذه التصاميم. وقد أتت ألوانها المستوحاة من الأحجار الكريمة وبريق المعادن الثمينة لتضيف على الإطلالات لمسات من الترف والفخامة.

تعرّفوا على بعض تصاميم مجموعة زياد نكد من الأزياء الراقية لربيع وصيف 2022 فيما يلي.