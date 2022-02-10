مكوّنات تُسبّب مشاكل تجميليّة بحال تطبيقها مع بعضها البعض

يتسبّب تطبيق بعض المكوّنات التجميليّة مع بعضها البعض بردات فعل غير منتظرة من جانب البشرة، قد تُترجم على شكل تحسُس، واحمرار، وجفاف، وحتى بثور مزعجة. تعرّفوا فيما يلي على المكوّنات التي يُمنع منعاً باتاً اختلاطها مع بعضها البعض في الروتين التجميلي.

يُعتبر تطبيق أنواع متعددة من المستحضرات على البشرة أمراً شائعاً في الروتين التجميلي العصري، ولكن هل تعلمون أن بعض مكوّنات هذه المستحضرات لا تتناسب مع بعضها البعض، ويمكن أن تتسبّب بمشاكل جلديّة. فما هي أبرز هذه الخلطات غير المتناسبة؟

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- الفيتامين C والحوامض:

يتميّز الفيتامينC بفعالية كبيرة في علاج البقع البنيّة وفقدان حيوية البشرة، ولكن ينصح الخبراء بتجنّب استعماله مع مكوّنات قويّة أخرى مثل حوامض الفاكهة، الحمض الغليكولي، أو حمض الساليسيليك لتجنّب أي تهيّج في البشرة. ويسود الاعتقاد أنه يمكن أن يترافق تطبيق الفيتامينC على البشرة مع الفيتامينA (الذي يُعرف أيضاً تحت اسم الريتينول) إذ يُشكّل هذا الخليط علاجاً مضاداً للتجاعيد شديد الفعالية. ولكن تجدر الإشارة إلى أن الفيتامينC يتمتع بنسبة حموضة مرتفعة وهو يفقد فعاليته عند اختلاطه مع الفيتامينA، كما أن الفيتامينC معروف بتفتيحه للون البشرة أما الفيتامين A فمعروف بإزالته للخلايا الميتة ويؤدّي اختلاط هذين العنصرين إلى زيادة جفاف وتهيّج البشرة.

- المقشّرات والأمصال المضادة للبقع:

ينصح الخبراء بتجنّب استعمال أنواع اللوشن المقشّر أو المستحضرات التي تحتوي على حبيبات مقشّرة مع المستحضرات المضادة للبقع. فإزالة الخلايا الميتة هو الهدف المنتظر من جميع هذه المستحضرات، ولذلك فإن استعمالها مع بعضها البعض قد يتسبّب بتهيّج البشرة وتحسّسها كما يجعلها أكثر جفافاً مما يعرّضها للتجاعيد المبكرة.

- الريتينول والكريمات المعالجة لحب الشباب:

يتمتع الريتينول بفعالية كبيرة في مجال توحيد السحنة ومعالجة شوائبها. وهو يؤثّر على البشرة بالعمق كما يُحرّر السموم المتراكمة فيها ويُزيل أي انسداد في مسامها. وهو المبدأ نفسه الذي تعمل عليه المستحضرات المضادة لحب الشباب، والتي تحتوي عادةً على حمض الساليسيليك أو بروكسيد البنزويل. فهي تزيل الخلايا الميتة وأي شوائب عن الجلد. أما اجتماع هذه المكوّنات مع بعضها البعض فممكن أن يتسبّب بجفاف شديد في البشرة ويؤدي إلى ظهور علامات حمراء عليها.

- مكوّنات تحتاج إليها البشرة في الشتاء:

لا يكفي أن نتحدّث عن المكوّنات التي يُنصح بعدم خلطها مع بعضها البعض، فالبشرة تحتاج في فصل الشتاء إلى عناية خاصة بمكوّنات مغذّية ومهدّئة تؤمن لها الراحة والحماية. أما أبرز المستحضرات التي تحتاج إليها:

• مصل لتغذيتها بالعمق:

تركيبة المصل المفيدة في هذا المجال تكون مغذّية ومرطبة بفضل احتوائها على السيراميدات التي تعتني بالبشرة بنعومة كما تُعزّز الروابط بين الخلايا وتزيد متانة الجلد.

• مزيل للماكياج بصيغة زيتيّة:

يؤمن هذا المستحضر تنظيف البشرة بنعومة مع الحفاظ على الحاجز الدهني-المائي الذي يحميها من العوامل الخارجيّة. وهو يتمتع بفعالية في تذويب الشوائب المتراكمة على سطح الجلد بفعالية ونعومة.

• كريم معزّز للإشراق:

تتسبب الاعتداءات الخارجيّة في فصل الشتاء بفقدان البشرة لحيويتها وزيادة سماكتها. وهذا ما يُفقدها نعومتها وإشراقها، لذلك يُنصح بالاستعانة بكريم معزّز للإشراق يكون غنياً بالبوليفينولات والفيتامينات من فئة CوE.