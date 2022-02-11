إليكم السعر الخيالي الذي حقّقته آخر تصاميم فيرجل آبلوه

حقّق بيع 200 زوج من الأحذية الرياضيّة التي صمّمها فيرجل آبلوه قبل وفاته أرقاماً خياليّة في مزاد نظّمته دار "سوذبي" للمزادات مؤخراً. إذ بلغ متوسّط سعر الزوج الواحد منها أكثر من 100 ألف دولار وتمّ بيع أغلاها بسعر فاق 350 ألف دولار.

يأتي تصميم هذه الأحذية في إطار التعاون بين دار Louis Vuitton وعلامة Nike. وقد كشفت دار "سوذبي" للمزادات أن بيعها حقّق أكثر من 25 مليون دولار، وفاق التقديرات الأولى التي سبق أن تمّ وضعها في هذا المجال والتي تراوحت بين 5 آلاف و15 ألف دولار للزوج الواحد، بعد أن انطلق المزاد بمبلغ ألفي دولار لكل زوج من هذه الأحذية.







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جرى هذا المزاد على 200 زوج من حذاء Air Force1 الذي يحتفل في 2022 بمرور 40 عاماً على إطلاقه. وهو يتزيّن بهذه المناسبة بألوان البني، والأبيض، والكريمي كما أنه يستعيد نمط المربعات وطبعة "المونوغرام" الخاصين بدار Louis Vuitton بالإضافة إلى رسم "الفاصلة" العائد لعلامة Nike.

انطلق المزاد على هذه الأحذية في 26 يناير الماضي وكان من المقرر انتهاؤه في 8 فبراير، ولكن تمّ تمديده ليوم إضافيّ نتيجة الإقبال الشديد الذي شهده. وقد بلغ السعر الأغلى الذي سجّله أحد أزواج هذه الأحذية رقماً كبيراً جداً بلغ 352,800 دولار أميركي.

سبق إطلاق هذه الأحذية الرياضيّة خلال يونيو 2021 ضمن مجموعة Louis Vuitton من الأزياء الرجّالية لربيع وصيف 2022 التي حملت توقيع المدير الإبداعي الراحل فيرجل آبلوه الملقّب بملك أناقة الشارع الفاخرة، والذي توفّي عن عمر 41 عاماً في نهاية نوفمبر الماضي بعد إصابته بنوع نادر من السرطان. أما مجموعته الأخيرة من الأزياء الرجاليّة للدار فتمّ عرضها في 20 يناير الماضي خلال فعاليات أسبوع باريس للموضة.

شهدنا في السنوات الأخيرة ارتفاعاً في أعداد المهتمّين بجمعها، وقد تمّ بيع بعضها في مزادات بآلاف الدولارات. وهذا ما دفع دور الأزياء الفاخرة إلى ابتكار أحذية رياضيّة بالتعاون مع العلامات المتخصّصة في هذا المجال، بهدف استقطاب نوعيّة جديدة من الزبائن وإضفاء طابع شبابي على صورة العلامة الفاخرة.

وكانت دار "سوذبي" أعلنت أن فيرجل آبلو شارك بتنظيم كافة تفاصيل هذا المزاد قبل وفاته أما ريعه فسيعود إلى صندوق المنح الدراسيّة الخاص بجمعيّة فيرجل آبلوه الخيريّة التي تدعم طلاّب من أصول إفريقيّة وأميركيّة-إفريقيّة.