جينيفر لوبيز أكثر عرائس هذا الموسم تميّزاً وأناقة

أطلقت النجمة جينيفر لوبيز مؤخراً فيلمها الجديد Marry Me بمناسبة قرب حلول عيد الحب. وقد جسّدت فيه دور عروس تألقت بثوب زفاف فاخر حمل توقيع مصمّمها المفضّل زهير مراد. أما خلال تصوير الفيلم والترويج له فظهرت بمجموعة مميّزة من الإطلالات لمصممين عالميين، تعرّفوا عليها فيما يلي واستوحوا منها أفكاراً لأناقة متجددة على الدوام.









جينيفر لوبيز في أحد مشاهد الفيلم مع النجم أوين ويلسون جينيفر ومالوما كما ظهرا في الأغنية التي تحمل عنوان الفيلم نفسه بمعطف من ديور ثوب الزفاف الذي يحمل توقيع المصمم زهبر مراد بمعطف من ديل كور

تميّز ثوب الزفاف الذي ارتدته جينيفر في الفيلم بتصميم الأكتاف العارية والتنورة المغطّاة بالتطريز الذي تمّ تنفيذه بالخيوط الذهبيّة والأحجار الزهريّة. وقد ترافق هذا الثوب مع طرحة طويلة من التول، وشاح من الفرو، ومجوهرات ماسيّة.









الإطلالة الثانية التي حملت توقيع المصمم إيلي صعب الإطلالة الأولى التي حملت توقيع المصمم إيلي صعب بإطلالة من توقيع فندي بإطلالة من توقيع روبيرتو كافالي بإطلالة من غيامباتيستا فالي

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وكانت جينيفر قدّمت منذ بضعة أيام حفلاً موسيقياً بهدف الترويج لفيلمها الجديد. تألقت خلال هذا الحفل بإطلالتين اختارتهما من مجموعة Elie Saab من الأزياء الراقية لربيع وصيف 2022. وقد كان لافتاً التشابه الكبير بين الإطلالتين من حيث اللون الأبيض الفضّي ودخول الشراريب على التصميمين.

العرض الأول لفيلم Marry Me في هوليوود جرى منذ يومين، وقد ظهرت خلاله جينيفر بثوب من الدانتيل الأبيض من دار Giambattista Valli نسقته مع حقيبة "كلاتش" من Dolce&Gabbana وحذاء Odette المزيّن بالريش من Jimmy Choo.

في تصوير الأغنية التي تحمل عنوان الفيلم نفسه، ظهرت جينيفر إلى جانب المغنّي مالوما الذي شاركها الغناء. وهي تألّقت بثوب أبيض تزيّن بالريش وترافق مع أكسسوار مبتكر غطّى الرأس بحبيبات اللؤلؤ.

خلال أحد مشاهد الفيلم تألّقت لوبيز إلى جانب النجم أوين ويلسون بإطلالة مونوكروميّة باللون الأبيض الكريمي تألّفت من معطف "ترنش" تزيّن في قسم منه بخامة صوفيّة مبتكرة. وقد تمّ تنسيقه مع قميص وسروال كلاسيكيين.

لدى الترويج للفيلم في بداية الشهر الجاري، ظهرت جينيفر في مدينة مانهاتن بمعطف بطبعة رخاميّة من تصميم كيم جونز اختارته من مجموعة Fendi الخاصة برحلات 2022. وقد نسّقته مع حقيبة تزيّنت بالطبعة نفسها وحذاء عالي الساق باللون البيج. رأيناها أيضاً بإطلالة مونوكروميّة لافتة تزيّنت بطبعة جلد الثعبان وتألّفت من معطف طويل ترافق مع ثوب وحذاء تزيّنت جميعها بالطبعة نفسها. وقد نسّقتها مع حقيبة سوداء من Bulgari.

إحدى الإطلالات التي اعتمدتها جينيفر أيضاً خلال الترويج للفيلم، تألفت من معطف باللون الأخضر الداكن من Del Core نسقته مع ثوب طويل مطبّع بالأزهار وحقيبة من الجلد من توقيع Bulgari. وهي ظهرت بإطلالة أخرى تألفت من معطف باللون الأسود من Dior نسّقته مع حقيبة سوداء ونظارات داكنة.