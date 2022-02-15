شهر الموضة يُعلن انطلاقته الرسميّة من أسبوع نيويورك

شكّلت انطلاقة أسبوع نيويورك للموضة إعلانياً رسمياً لبداية شهر الموضة الذي يُقدّم جديد الأزياء الجاهزة لخريف 2022 في 4 مدن هي، بالإضافة إلى نيويورك، لندن وميلانو وباريس. يُعرف أسبوع نيويورك بطابعه التجريبي مقارنةً مع الأسابيع الأخرى التي تكون عادةً أكثر تقليديّةً منه. وهو يتضمّن هذا الموسم عروضاً مباشرة وأخرى رقميّة بالإضافة إلى العديد من اللقاءات والمعارض والحفلات. كما يُسجّل هذا العام غياب أسماء دور كبيرة عنه مثل Tom Ford، وThome Brown، وMarc Jacobs، وRodarte، وPyer Moss، وChristopher John Rogers. أما من بين العروض التي تمّ تقديمها حتى الآن فلفتنا اثنان.

مجموعة Brandon Maxwell المهداة إلى جدّته

يُعتبر عرض المصمم براندون ماكسويل من العروض المنتظرة خلال فعاليات أسابيع الموضة. وقد افتتحته واختتمته هذا الموسم العارضة الشهيرة كارلي كلوس ليخرج بعدها المصمم برفقة جدّه لتحيّة الجمهور. وجاءت تصاميم المجموعة تكريماً لجدة المصمم التي تعاني حالياً من مرض الألزهايمر والتي ألهمته مجموعة من الأفكار الأنيقة طوّرها لترضي متطلّبات المرأة العصرية.

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مجموعة Brandon Maxwell جاءت راقية في تفاصيلها وألوانها التي حافظت على طابعها الحيادي. وهي تضمّنت العديد من المعاطف الشتوية الدافئة، والبلوزات الصوفيّة التي برع بتنسيقها مع سراويل الدنيم، والأثواب التي تميّزت بقصّات جميلة عند الكتفين وترافقت مع أحزمة رفيعة حدّدت الخصر. وقد حرص المصمم على الاستعانة بعارضات ذات أحجام مختلفة ليؤكّد أن أزياءه تتوجّه لمختلف النساء. أما الحقائب التي رافقت الأزياء فجأت صغيرة جداً أو كبيرة جداً وهي تناسقت بامتياز مع الأحذية عالية الساق والصنادل التي تمّ تنفيذها بالجلد السويدي وبألوان البني والأسود والأحمر الداكن.

كان لافتاً في هذه المجموعة دخول الريش على التصاميم التي اختلطت فيها اللمسات الراقية بالطابع "الكاجوال" في توازن أتقنه المصمم.









من مجموعة براندون ماكسويل. من مجموعة براندون ماكسويل عارضات من كل الأحجام في عرض براندون ماكسويل العارضة كارلي كلوس تفتتح عرض براندون ملكسويل العارضة الشهيرة كارلي كلوس تختتم عرض براندون ماكسويل

مجموعة Christian Siriano الفيكتوريّة العصريّة

اختار المصمم كريستيان سيريانو لونين فقط لكامل مجموعته من الأزياء الجاهزة لخريف 2022. وهي تضمّنت أكثر من 65 إطلالة قدّمتها عارضات من كل الأحجام والقياسات. أما اللونان الذي ركّز المصمم على استعمالهما فهما الأزرق بتدرجاته المتنوّعة والأسود.

الطابع الدرامي خيّم على المجموعة التي حملت عنوان Victorian Matrix وجاءت جامعة لتفاصيل من العصر الفيكتوري وأخرى من أزياء الماتريكس العصريّة.

تمّ افتتاح العرض بمجموعة من التصاميم التي تمّ تنفيذها بخامة اللاتيكس، والتي تميّزت بقصّاتها القريبة من الجسم وترافقت مع أكتاف ضخمة حيناً وقفازات جلديّة حيناً آخر. قدّم سيريانو المعطف الطويل، والأزياء المنفّذة بخامة الدنيم وفق رؤيته الخاصة. واستعان بطبعة المربعات وطبعة الأزهار في تنفيذ فساتين الكوكتيل وأثواب السهرات، كما قدّم البدلة بطابع أنثويّ رومانسي لافت برقّته، واستعان بقماش المخمل الأسود الذي تزيّنه نقاط البولكا وخامة البروكار لتنفيذ إطلالات غير مرتبطة بزمن.

أما في ختام العرض فظهرت الأثواب المصنوعة من الدانتيل لتختتمه العارضة الشهيرة كوكو روشا بثوب طويل ترافق مع غطاء كبير للرأس جاء مرتبطاً بكمّي الثوب وقد اختصر من خلاله سيريانو رؤيته الخاصة لموضة الموسم المقبل.