سيدات الموضة الأميركيّة يعتمدن المخاطرة في جديدهنّ

تُعتبر كارولينا هيريرا إحدى أهمّ المصممات الأميركيّات. ورغم اعتزالها وتسلّم المصمم ويس غوردون مهام الإدارة الإبداعيّة في دارها، إلا أنه بقي وفياً لرؤية مؤسسة الدار وخطّها في مجال الأزياء. أما المصممة توري بورش فمعروفة بجرأتها في خلط الخامات، والطبعات، والقصّات. وقد تميّزت مجموعاتهن الخاصة بخريف 2022 بجرأة تصل إلى حد المخاطرة بتبنّي أفكار جديدة في مجال الموضة.

- كارولينا هيريرا في موعد مع الأنوثة الجريئة

الجرأة في قاموس دار Carolina Herrera بعيدة جداً عن الابتذال، وهي تعتمد على تقديم أفكار غير مُستهلكة تساهم في تجديد الخطوط المتداولة في عالم الموضة. وقد نجح ويس غوردون، المدير الإبداعي في الدار، في جمع هذه الأفكار الجريئة مع الرؤية الكلاسيكيّة التي رسمتها المصممة كارولينا هيريرا لدى إطلاقها لدار أزيائها.









من عرض كارولينا هيريرا. من عرض كارولينا هيريرا من عرض توري بورش من عرض كارولينا هيريرا. من عرض توري بورش.

مادة اعلانية

تزيّنت العديد من إطلالات هذه المجموعة بالأكمام الضخمة التي رافقت القمصان، والأثواب، والسترات، والمعاطف أما الكشاكش فظهرت على أطراف الأثواب بطريقة متعارف عليها أو تمّ تنفيذها بأسلوب مبتكر يُظهر مهارة كبيرة في تنفيذ الأزياء. العقد من العناصر التي تكرّر ظهورها في هذه المجموعة وهي ظهرت على التصاميم بأساليب مختلفة أما الأزهار فتميّزت بألوانها المنعشة التي تفتّحت على خلفيّة سوداء. وقد زيّنت الأثواب الطويلة، الفساتين الضيّقة، التنانير القصيرة، وحتى "الجامبسوت".

- توري بورش وجرأة الخامات والقصّات

لم تبحث المصممة توري بورش في مجموعتها الخاصة بخريف 2022 على إطلاق خطوط موضة جديدة، ولكنها أرادت إبراز الشخصيّة المميّزة للمرأة التي لا تخاف التعبير عن نفسها بأسلوب مغاير للسائد. وقد حرصت على أن تزوّد تصاميمها بطاقة مرتبطة بعنصر المفاجئة الناتج عن خلط خامات، وقصّات، وأساليب متناقضة في مجال الأناقة.











من عرض توري بورش. من عرض توري بورش من عرض كارولينا هيريرا من عرض توري بورش. من عرض توري بورش من عرض كارولينا هيريرا.

تضمّنت هذه المجموعة 33 إطلالة، وقد تمّ افتتاح العرض بسترات رياضيّة تمّ تنسيقها مع سراويل كلاسيكيّة. وقد تلتها مجموعة من السترات المتوسطة الطول التي ترافقت مع أحزمة جلديّة عريضة حدّدت الخصر.

الأحزمة نفسها تكرّر ظهورها أيضاً مع المعاطف، والتنانير، والكنزات الناعمة، والبلوزات العارية الكتفين التي تمّ تنسيقها مع سراويل واسعة أو تنانير متوسّطة الطول أما في نهاية العرض فظهرت مجموعة من الأثواب الطويلة المصنوعة من خامة الجرسيه والمزيّنة بخطوط هندسيّة وخلطات لونيّة مبتكرة.