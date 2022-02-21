لندن تكشف عن أغرب وجوهها مع ريتشارد كوين

يرتبط اسم المصمم ريتشارد كوين باسم ملكة بريطانيا، فهو المصمم الوحيد في العالم الذي حضرت الملكة إليزابيث الثانية أحد عروضه طوال فترة حكمها التي بلغت 70 عاماً حتى الآن. وهو معروف بحرصه على الاستعانة بعامل الغرابة لتقديم مفهومه الخاص بالموضة.

قدّم كوين مجموعته من الأزياء الجاهزة الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين خلال عرض مباشر ضمن فعاليات أسبوع لندن للموضة. وقد استوحى أفكاره من العصر الذهبي للخياطة الراقية الباريسيّة، لذلك رأيناه يُزيّن مكان العرض بستائر وأرضيّة ورديّة، بالإضافة إلى ثريّا من الكريستال، وهو اختار أن يترافق مرور العارضات مع عزف مباشر من أوركسترا غرفة لندن لموسيقى مفعمة بالحنين.

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المعروف عن كوين أنه لا يكتفي بتصميم الأزياء فقط، ولكنه يُصّمم أيضاً الأنسجة التي يستعملها لتنفيذ تصاميمه ويهتمّ بنفسه بكافة تفاصيل ديكور العرض. وهو حرص كعادته على الجمع بأسلوبه الخاص بين الغرابة والرومانسية بطريقة فاخرة ومستقبليّة.

بدأ العرض بمجموعة من المعاطف الواسعة والطويلة التي ترافقت مع قبّعات ضخمة غطّت الرأس وقسماً من الوجه، بالإضافة إلى أحذية ملوّنة عالية الساق وحقائب خاصة بالقبّعات. استعانة المصمم بالقبّعات تكرّرت في العديد من الإطلالات، وقد رأينا بعضها يغطّي الوجه بالكامل وتتزيّن بفتحات تترك مجالاً لظهور العينين. لفتنا أيضاً تكرار استعمال القفازات بألوان وأطوال متعدّدة مما أضاف طابعاً درامياً على الإطلالات.

اعتمد ريتشارد كوين على رومانسيّة الأزهار التي تفتّحت على المعاطف، والأثواب، و"الجامبسوت"، والقبّعات، وحتى الحقائب والأحذية. وهو استعان بخامة اللاتيكس العصريّة لخلق تناقض لافت مع الطابع الرومانسي للأزياء.

وقد كان لافتاً إبداع المصمم في تنفيذ تصميم مغطّى بالكامل بالريش الذي تمّ تركيبه بأسلوب يحافظ على رسمة الأزهار، كما كان لافتاً ترافق العديد من الإطلالات مع أغطية للرأس فيما ترافقت إطلالات أخرى مع معاطف كبيرة من التفتا تميّزت بأكمامها المنفوخة وترافقت مع ذيل طويل.

أما عروس ريتشارد كوين فارتدت ثوباً أبيض قصيرا تغطّى بالأزهار النافرة التي تزيّنت بأحجار الكريستال وتطاير منها الريش، وقد حملت وصيفات العروس باقات من الورود الطبيعية التي تم استحضارها أيضاً بشكل مطبوع على أزيائهن.

تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة ريتشارد كوين لخريف وشتاء 2022-2023 فيما يلي: