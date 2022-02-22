"تمبرلي لندن" تحتفل بعيدها الـ22 على الطريقة الأميركية

تحتفل دار Temperley London هذا العام بمرور 22 عاماً على انطلاقتها. وقد عرضت بهذه المناسبة مجموعتها الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين على شكل فيلم قصير تزامناً مع فعاليات أسبوع لندن للموضة.
كشفت مصمّمة الدار أليس تمبرلي عن وضعها الرقم 22 كوشم على يدها احتفالاً بمرور 22 عاماً على انطلاقة دارها. وقد استطاعت هذه المصممة طوال المرحلة الماضية أن تُحقق النجاح تلو الآخر وتحجز لدارها مكانة بارزة على خارطة الموضة العالميّة. وهي قرّرت هذا الموسم البحث عن أفكار وآفاق جديدة فاستحضرت طراز "الويسترن" وأسلوب الغرب الأميركي في مجال الأزياء، لتُقدّم مجموعة مؤلّفة من 45 تصميماً جاءت في منتهى الأناقة.
افتُتح العرض بإطلالة من الدنيم الداكن تميّزت بقصّاتها الكلاسيكيّة، لتليها مجموعة من المعاطف الجلديّة، البدلات، والأثواب الطويلة التي تزيّنت بالتطريز حيناً وبنقشات مستوحاة من طابع "الويسترن" حيناً آخر. وقد استعانت المصممة بالأزياء الصوفيّة المزيّنة بالشراريب في أكثر من إطلالة، كما استعانت بالمخمل لتنفيذ البدلات وسترات "البلايزر"، والحرير والدانتيل لتنفيذ أثواب طويلة تزيّن بعضها بالتطريز واللمسات البرّاقة.
شكّلت قبّعة رعاة البقر مرافقاً أساسياً للعديد من الإطلالات، وقد تزيّنت العديد من الأزياء بشرائط سوداء التفّت على شكل عقد حول العنق أو الخصر. وقد ارتدت العارضات جزمات جلديّة مستوحاة من طابع "الويسترن" أيضاً. كما حرصت المصممة أليس تمبرلي على أن تتزيّن عارضاتها بمجموعة من الأقراط والخواتم الكبيرة التي تزيّنت بأحجار ملوّنة. تعرّفوا على بعض تصاميم مجموعة Temperley London للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي:
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