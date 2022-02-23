170 فعالية في أسبوع ميلانو للموضة

انطلق أسبوع ميلانو للموضة مساء أمس الثلاثاء وهو سيمتدّ حتى 28 فبراير الجاري، ويتضمّن برنامجاً متخماً بالعروض المباشرة التي سيتراوح عددها يومياً بين 10 و12 عرضاً تتوزّع في مختلف أنحاء المدينة. فبعد سنتين من الظروف غير المؤاتية للتجمّعات بسبب انتشار فيروس كورونا، يبدو أن مدينة ميلانو تغلّبت على الجائحة، وأصبحت جاهزة لاستقبال زوّارها من المشترين ومحرّري الموضة من مختلف أنحاء العالم باستثناء الصين.

كان أسبوع ميلانو للموضة يشهد قبل الجائحة حوالي 200 موعد ضمن فعالياته، وهو يُسجّل هذا الموسم حوالي 170 مناسبة منها 57 عرضاً مباشراً، و8 عروض رقميّة، 77معرضاً، و9 حفلات خاصة. أضف إلى ذلك مجموعة من العروض والمناسبات الخاصة بالموضة التي تُقام على هامش الأسبوع دون أن تكون مُسجّلة في روزنامته. إذ يبلغ عدد صالات العرض الخاصة بالأزياء والأكسسوارات في مدينة ميلانو حوالي 800 مما يحوّل المدينة بكاملها إلى سوق مفتوحة. واللافت أن دور الأزياء الكبيرة التي تُقدّم عروضها خارج مدينة ميلانو لا تستغني أبداً عن وجود صالات عرض لها في المدينة كونها عاصمة الموضة الإيطاليّة.

- أسماء كبيرة وعروض أولى

من المنتظر أن يشهد أسبوع ميلانو للموضة مشاركة أبرز دور الأزياء الإيطاليّة من Fendi ، إلى Roberto Cavalli الذين سيقدّمان جديدهما الأربعاء بالإضافة إلى Max Mara، وPrada، وMoschino الذين سيقدّمون جديدهم يوم الخميس، أما Missoni، وEtro، وVersace فسيعرضون تصاميمهم يوم الجمعة، وستُقدّم دار Dolce&Gabbana جديدها يوم السبت، فيما اختارت دار Giorgio Armani تقديم عرضها يوم الأحد.

من الغائبين عن أسبوع ميلانو هذا الموسم نذكر دار Antonio Marras التي اختارت تقديم عرضها في موسكو، أما من أبرز العائدين إلى عاصمة الموضة الإيطاليّة بعد غياب عنها في المواسم السابقة فنذكر دور: Gucci، وBottega Veneta، وPlein Sport، وDsquared2. ويترقّب الجمهور عرضين مهمّين جداً خلال هذا الأسبوع: أولهما عرض علامة Diesel للمرة الأولى في ميلانو، والثاني عرض علامة Ferrari التي بدأت منذ فترة مشوارها في مجال الأزياء الفاخرة.

- مواهب عالميّة واعدة

من المنتظر أن يفتح أسبوع ميلانو للموضة المجال أمام مشاركة العديد من المواهب الواعدة التي ما زالت تشقّ طريقها في عالم الموضة. منها علامة Ambush اليابانيّة التي انطلقت في العام 2008، علامة Palm Angels التي تقدّم أزياء الشارع الفاخرة، علامة AC9 التي أطلقها عام 2019 متخصّص في الكيمياء، يهوى التصوير، ووصل بالصدفة إلى عالم الموضة. هذا بالإضافة إلى علامة Tokyo James لمصممها ذات الأصول البريطانيّة-النيجيريّة، وعلامة Aniye Records التي تقدّم أول عروضها هذا الموسم من وحي عالم الموسيقى.

يَعِد أسبوع ميلانو لموضة خريف وشتاء 2022-2023 بأن يكون حيوياً وحافلاً بالنشاطات. وهو سيُشكّل فرصة لاستكشاف الأماكن الثقافيّة في المدينة مثل متحف التصميم ADI Design Museum الذي تحوّل إلى مركز لأسبوع الموضة بعد أن نقلت إليه غرفة الموضة الإيطاليّة جميع الفعاليات والنشاطات المرتبطة بالموضة المستدامة، ومتحف Mudec للثقافة الذي تحوّل من مصنع إلى مركز للمعارض ويستقبل من 24 إلى 27 فبراير معرضاً لمجموعات من الأزياء التجريبيّة.