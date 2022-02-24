"نون باي نور" البحرينيّة تقدّم جديدها في لندن

اعتادت دار "Noon By Noor" البحرينيّة على تقديم جديدها خلال أسبوع نيويورك للموضة منذ العام 2013، ولكنها انتقلت للعرض خلال أسبوع لندن للموضة في الموسم الماضي. وهي تُعيد هذه التجربة في هذا الموسم، فماذا قدّمت من جديد في هذا المجال؟





















تحمل علامة "Noon By Noor "توقيع المصمّمتين البحرينيتين الشيخة نور آل خليفة والشيخة هيا آل خليفة، اللتين درستا تصميم الأزياء في الولايات المتحدة الأميركية قبل عودتهما إلى البحرين للانطلاق بعلامتهما في العام 2008. أما أسلوبهما في مجال التصميم فيتميّز بطابعه المينيمالي العصري الذي يركّز على البساطة في الخطوط والإطلالات المونوكروميّة.

- لقاء التناقضات:

اعتمدت دار "Noon By Noor" في مجموعتها الخاصة بخريف وشتاء 2022-2023 على لعبة التناقض من خلال الجمع بين الرموز الأنثويّة والذكوريّة في التصميم نفسه. افتُتح العرض بإطلالة باللون الأبيض تألّفت من قميص يتزيّن بحيويّة الكشاكش تمّ تنسيقه مع سروال قصير وحذاء عالي الساق. وقد خيّم اللون الأبيض على العديد من الإطلالات وتناسق مع اللمسات الفضيّة حيناً ومع أناقة الكحلي حيناً آخر كما تكرّر استعمال ألواناً حياديّة أخرى منها الأسود، والكحلي، والبيج.

تضمّنت هذه المجموعة 21 إطلالة فقط، وسجّلت أول استعمال لمصممتا الدار لخامة الدنيم في عروضهما حيث تمّ تنسيقها مع سترات "الباركا" ذات الطابع الرياضي العملي. وقد تمّ التركيز على الجمع بين قصّات، وألوان، وخامات، مختلفة تجسيداً للعبة التناقض.

تكرّر ظهور الفرو الصناعي في تنفيذ أثواب، وسراويل في هذه المجموعة. وقد تمّ استحضار أجواء عمق المحيطات على شكل طبعة حصريّة تمّ تنفيذها خصيصاً لتزين بعض التصاميم.

كان لافتاً تحوّل القصّات المتعارف عليها في الأزياء الرجاليّة إلى عناصر بارزة في أزياء "Noon By Noor" النسائيّة، وذلك دون أن تتخلّى الأزياء عن أناقة التصاميم وطابعها العصري الذي يجعلها تجد مكاناً لها في يومياتنا. تعرّفوا على بعض تصاميم Noon By Noor الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين فيما يلي.