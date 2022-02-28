من كانت الأكثر أناقة في حفل SAG Awards 2022؟

شهدت ولاية كاليفورنيا فعاليات الدورة 28 من حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة المعروف باسم Sag Awards. وقد تألقت النجمات في هذا الحفل بإطلالات لافتة بأناقتها ومجوهرات فاخرة حملت توقيع أشهر الدور العالمية، فمن استحقت لقب الأكثر أناقة من بينهن؟

تألّقت النجمة سيلينا غوميز بثوب من المخمل الأسود تميز بكمين منفوخين من توقيع دار Oscar de La Renta. وقد نسقته مع مجوهرات ماسية من Bulgari كان لافتاً من بينها عقد من مجموعة Serpenti مرصع بأكثر من 200 قيراط من الماس يُقدر ثمنه بحوالي مليون دولار أميركي.

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اختارت لايدي غاغا ثوباً طويلاً باللون الأبيض الكريمي من توقيع Armani Prive تزين بحبيبات الكريستال عند الصدر. وقد نسقته مع مجوهرات ماسية فاخرة من Tiffany&Co.

تألقت النجمة فانيسا هادجنز بثوب من الساتان باللون الأخضر الباستيلي حمل توقيع Versace. وقد نسقته مع مجوهرات ذهبية ناعمة وصندل باللون الذهبي.

اعتمدت النجمة كيري واشنطن ثوباً لافتاً بتصميمه ولونه الأصفر المشرق من Celia Kritharioti. وقد نسقته مع مجوهرات ماسية من Messika Jewellery.

بدت النجمة ساندرا أو مشرقة في ثوب طويل باللون الفضي من Carolina Herrera، نسقته مع مجوهرات من Pomellato Jewellery.

اختارت النجمة كيرستن دانست ثوباً عاري الكتفين باللون الأحمر من Erdem نسقته مع مجوهرات من Fred Leighton Jewellery.

اعتمدت النجمة سينتيا إيريفو إطلالة لافتة تألفت من ثوب من الجلد الأحمر رافقه "كاب" قصير من المخمل باللون نفسه. حملت إطلالتها توقيع دار Louis Vuitton وقد نسقتها مع مجوهرات ماسية من Tiffany&Co.

اختارت أريانا ديبوسي ثوباً عاري الكتفين باللون الوردي يتزين بعقدة من الخلف. حملت إطلالتها توقيع دار Valentino Couture وقد نسقتها مع مجوهرات ماسية من De Beers.

تألقت النجمة نعومي واتس بثوب من الباييت باللون الأسود من Fendi Couture، نسقته مع مجوهرات ماسية من Cartier.

بدت النجمة هيلين ميرين مشرقة بثوب طويل باللون الوردي الفاتح تزين بالأزهار النافرة. حملت إطلالتها توقيع دار Dolce&Gabbana وقد كملت إطلالتها بأكسسوار للرأس وحقيبة متناسقة بالإضافة إلى مجوهرات ماسية من Harry Winston.

اختارت النجمة نيكول كيدمان ثوباً باللون الأسود تزين بعقدة بيضاء عند العنق وحمل توقيع دار Saint Laurent. وكملت إطلالتها بساعة Omega mini Tresor فضلاً عن سوار وخاتم مرصعين بالماس من Harry Winston.