4 سيدات عربيات يشاركن بعروض أسبوع ميلانو للموضة

حقّقت المصمّمة الإيطالية إليزابيتا فرانكي حلمها في عرضها الأخير من خلال الاستعانة بـ21 سيّدة عاديّة لتقديم أزيائها. اختيار هذه السيدات جاء من مختلف أنحاء العالم، وكان من بينهن 4 سيدات عربيّات، تعرّفوا عليهن فيما يلي:

وصفت المصممة إليزابيتا فرانكي عرضها الذي قدّمته ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للموضة بأنه كان "ليلة ساحرة"، معتبرةً أنه قدّم أكثر من صورة للمرأة الثائرة، الحقيقيّة، والراقية. تضمّن العرض حوالي 60 إطلالة وشاركت به إضافةً إلى العارضات المحترفات، 21 سيّدة مؤثّرة من مختلف أنحاء العالم.

مادة اعلانية

أقيم هذا العرض المباشر في أحد متاحف مدينة ميلانو، وقد تكرّر فيه ظهور الأثواب والبدلات التي تلوّنت بالأخضر، والأحمر، والليلكي، والأسود، والبيج. القصّات جاءت كلاسيكيّة أما خطوط الأزياء فعصريّة وراقية في الوقت نفسه، وقد دخلت عليها اللمسات البرّاقة، والكشاكش الناعمة، والتطريز. من بين السيدات العربيات اللواتي شاركن بعرض Elisabetta Franchi نذكر:

المؤثّرة السعودية العنود بدر

ارتدت ثوباً من التول الأحمر تزيّن بالكشاكش الصغيرة. وهي قالت عبر صفحتها على موقع "إنستغرام" حيث لديها 1,2 مليون متابع: "لا أزال غير مصدّقة أنني شاركت بعرض Elisabetta Franchi خلال أسبوع ميلانو للموضة. إنها تجربة فريدة وأنا ممتنّة وشاكرة لفريق العمل الذي يقف وراء هذا الإنتاج الرائع".

مقدّمة البرامج اللبنانية أنابيللا هلال

ارتدت ثوباً طويلاً باللون الأخضر تزيّن بالأحجار حول العنق. وهي نشرت صور هذه التجربة في صفحتها على موقع "إنستغرام" حيث يتابعها حوالي 3,5 مليون شخص، معربةً عن فخرها بافتتاح هذا العرض.

المؤثّرة العراقيّة ديمة الأسدي

ارتدت ثوباً من الباييت باللون الأسود رافقته سترة "بلايزر" قصيرة. وهي نشرت صور مشاركتها بهذا العرض على صفحتها في موقع "إنستغرام" حيث تملك مليون متابع، معتبرةً أنها لحظات لا تُنسى حوّلت الحلم إلى حقيقة بالنسبة إليها. وهي شكرت متابعيها الذين ساهموا بدعمهم لها في تحقيق هذا الحلم.

المؤثّرة المصريّة زينب الحلوة

ارتدت ثوب سهرة طويلا باللون البيج تزيّن باللمسات البرّاقة. وهي نشرت صور مشاركتها في العرض عبر صفحتها على موقع "إنستغرام" حيث تملك 2,9 مليون متابع معلّقةً: "لقد حدث ذلك".

وكانت المصممة إليزابيتا فرانكي نشرت قبل العرض في صفحتها على موقع "إنستغرام" رسالة دعم للشعب الأوكراني الذي يتعرّض لعدوان روسي. وقالت في هذا المجال: "العرض مستم، ولكن قلبي يتعاطف مع هذه المأساة.. لطالما اعتقدت أن في هذا العالم لا يمكن لكل ذلك أن يحدث مرة أخرى". كما قالت في منشور آخر: "تجمع هذه الكواليس نساء من مختلف أنحاء العالم، معاً بدون حدود. هذا هو العالم الذي أريده، وليس الحرب".