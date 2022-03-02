تحيّة الوداع الأخيرة لفيرجل آبلوه يشهدها عرض "أوف-وايت"

قدّمت علامة Off-White عرضها في اليوم الأول من فعاليات أسبوع باريس للموضة. وهو العرض الأول للعلامة بعد وفاة مؤسسها المصمم فيرجل آبلوه، الذي تحوّل إلى احتفال بموهبته وتحيّة وداع له من جانب أصدقائه، ومحبّيه، وجمهوره.

في مواجهة الموت والغياب جاءت مجموعة فيرجل آبلوه الأخيرة لتحتفل بانتصار الحياة، وقوّة الإبداع، وطعم النجاح فوفاة هذا المصمم الشاب عن عمر 41 عاماً في نوفمبر الماضي بعد صراع مع سرطان القلب لم تستطع أن تغيّبه عن مسرح عالم الموضة. وقد تجلّى حضوره بكل قوته في مجموعة Off-White من الأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين التي حملت عنوان Spaceship Earth وجسّدت رحلة عابرة للزمان والمكان تتنقّل في الفضاء الواسع دون حدود أو قيود.

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مجموعة فيرجل آبلوه الأخيرة لم تضمّ ملابس جاهزة فحسب، بل ضمّت أيضاً تصاميم راقية بدأ آبلوه بتنفيذها قبل وفاته وقام فريق عمله بإنهائها لتقدّمها على خشبة العرض مجموعة من أشهر العارضات العالميّات تربطهنّ علاقة صداقة بالمصمم الراحل. وقد حرصن على المشاركة بعرضه الأخير كتحيّة لموهبته واحتفالاً بالبصمات التي تركها في عالم الموضة.

نذكر منهن الأختين جيجي وبيللا حديد، وسيندي كراوفورد وابنتها كايا جيربر، والعارضات نعومي كامبل، وكيندال جينير، وهيلينا كريستنسن، وآمبر فاليتا بالإضافة إلى لاعبة كرة المضرب سيرينا ويليامز.

بدأ العرض بمجموعة من الإطلالات النسائيّة والرجاليّة تجلّت فيها الرموز الأيقونيّة لدار Off-White، التي تعتمد على الأزياء الرياضيّة. وقد تزامن تقديمها مع رفع أعلام تزيّنت بعبارة Question Everything التي كان يردّدها دائماً الراحل فيرجيل آبلوه. أما في القسم الثاني من العرض فظهرت تصاميم الخياطة الراقية التي تميّزت بالأحجام المبالغ بها، طبقات الكشاكش، الأكمام والتنانير الضخمة التي دخلت عليها الحبيبات البرّاقة، الأزهار الثلاثيّة الأبعاد، والنقشات المتنوّعة بأشكالها وألوانها. وقد تمّ تنسيق الأزياء مع أكسسوارات مختلفة منها قبّعات البايسبول، الجوارب القطنيّة، والنظارات الشمسيّة.

ترافقت التصاميم مع حقائب جاءت كلاسيكيّة حيناً ومبتكرة حيناً آخر، أما الأحذية فتنوّعت بين التصاميم الرياضيّة، والصنادل ذات الكعب المرتفع التي تتزيّن بالفرو، بالإضافة إلى الأحذية عالية الساق المغطّاة بالباييت. أما بالنسبة للأحذية الرجاليّة فتنوّعت بين التصاميم الكاجوال، العصري، والكلاسيكي.

تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Off-White للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي.