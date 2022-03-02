معطف الفرو يعود إلى الواجهة من جديد مع "سان لوران"

قدّم أنطوني فاكاريلّو، المدير الإبداعي في دار "سان لوران" Saint Laurent مجموعة الدار الجديدة للخريف والشتاء المقبلين ضمن عرض مباشر خلال فعاليات أسبوع باريس للموضة. وقد شكّل برج إيفل الخلفية المعتادة لهذا العرض الذي غلب عليه اللون الأسود وأهداه المصمم لروح والده الذي توفي منذ فترة وجيزة.

وتضمّن هذا العرض 55 إطلالة احتفلت بالكلاسيكية بأسلوب متجدّد ومبتكر. وقد شكّل المعطف القطعة الأبرز في هذه المجموعة، حيث تمّ تنفيذه بخامات الجوخ والتويد والمخمل والجلد والفرو والقماش المضاد للماء، وتمّ ارتداؤه فوق أثواب طويلة ومنسدلة من الساتان والشيفون رافقتها صنادل تزيّنت بحبيبات الكريستال.

مادة اعلانية

تضمّنت المجموعة أيضاً العديد من السترات التي تنوّعت تصاميمها الضخمة بين "البلايزر" و"البومبر" وتزيّنت معظمها باللون الأسود. وقد لعب المصمم على التناقض بين الخامات السميكة التي استعملت لتنفيذ المعاطف والسترات والخامات الرقيقة التي استعان بها لتنفيذ الأزياء المتواجدة تحتها. وقد طال هذا التناقض أيضاً القصات الواسعة التي غلبت على المعاطف والسترات والقصات الضيّقة التي رأيناها في تنفيذ سراويل "الليغينغ" والأثواب الطويلة الضيّقة.وقد ترافقت الأزياء مع مجموعة من الأكسسوارات الضخمة تضمّنت أقراطا كبيرة ونظارات شمسيّة سوداء والعديد من الأساور الذهبية والفضية.

يذكر أنه في شهر سبتمبر من العام 2021، كانت شركة Kering المالكة لدار Saint Laurent وسواها من دور الأزياء العالميّة أمثال Gucci وBalenciaga وAlexander McQueen، قد أعلنت أنها ستتوقف عن استعمال الفرو الطبيعي في دور الأزياء التابعة لها. ولكن هذه الخطوة لم تثنِ فاكاريلّو عن استعمال الفرو في تصاميمه، بل أراد إثبات أن استعمال الفرو الاصطناعي ممكن أن يحل مكان الفرو الطبيعي دون أن تفقد التصاميم طابعها الفاخر والأنيق.

وقد أثنى نقّاد الموضة على هذه الخطوة الجريئة التي أضافت لمسات من السحر والفخامة على إطلالة امرأة Saint Laurent، معتبرين أن هذه المجموعة هي واحدة من الأفضل التي قدّمها فاكاريلّو منذ تسلّمه مهام الإدارة الإبداعية في هذه الدار الفرنسية العريقة. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Saint Laurent للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي.