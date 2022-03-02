منافسة غير مشروعة بعالم الموضة الفاخرة.. كارتييه تقاضي تيفاني

أعلنت دار "كارتييه" للمجوهرات الفاخرة التابعة لمجموعة "ريشمون" السويسرية، أمس الثلاثاء، أنها أقامت دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد "تيفاني أند كو" المملوكة لمجموعة "ال. في. إم. اتش" الفرنسية، بتهمة "المنافسة غير المشروعة".

وعللت الدار في رسالة إلكترونية أرسلتها لوكالة "فرانس برس" الدعوى بأن مديرين بارزين في "تيفاني أند كو" حاولوا بطريقة "غير ملائمة" الحصول على معلومات بشأن أنشطة "كارتييه" في الولايات المتحدة عن طريق موظفة سابقة.

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وقد أتت الدعوى المرفوعة أمام محكمة في نيويورك على ذكر الموظفة السابقة التي تركت عملها لدى "كارتييه" للانضمام إلى "تيفاني أند كو".

ولفتت "كارتييه" إلى أنها "تحترم بالكامل حق المنافسين بالعمل على تحقيق أهدافهم التجارية". لكن "في هذه الحالة، تخطت طموحات تيفاني التجارية الخط الفاصل بين المسار التجاري الطبيعي والمنافسة غير المشروعة".

وتشكّل دار "كارتييه، المعروفة بتصاميم مجوهراتها على شكل النمر وبالتيجان التي تتوج رؤوس الملكات في أوروبا، أبرز علامة تجارية في مجال المجوهرات ضمن مجموعة "ريشمون" على صعيد الإيرادات.

ورد ناطق باسم "تيفاني أند كو"، العلامة الأميركية التي اشترتها مجموعة "ال. في. ام. اتش" الفرنسية العام الماضي، على ادعاءات "كارتييه" قائلا إن "تيفاني تنفي نفياً قاطعاً الادعاءات غير المستندة إلى أي أساس، وتعتزم الدفاع عن نفسها بشراسة".