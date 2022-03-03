جورج حبيقة يعود من رحلة إلى الكوكب الأحمر بهذه التصاميم

أطلق المصمم جورج حبيقة مجموعته من الأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين على شكل عرض مصوّر تمّ تقديمه على هامش أسبوع باريس للموضة تحت عنوان Martian Breeze أو "نسيم المريخ". وقد غلبت عليه أجواء ساحرة، يختلط فيها عالم الفضاء ببريق الديسكو في إطلالات شبابيّة ذات طابع ريترو-مستقبلي تستحضر العصر الذهبي لستينيّات القرن الماضي، تحت سماء الكوكب الأحمر.

"إنها رسالة تحثّ على المضيّ قدماً رغم الكوارث التي تحيط بنا، مركّزةً على الحاضر في الوقت الذي نحلم فيه بمستقبل أفضل" بهذه الكلمات عرّف جاد حبيقة الشريك في الإدارة الإبداعيّة بالدار عن هذه المجموعة. وهو تابع في هذا المجال "إنها رحلة خياليّة إلى الفضاء تفترض التحرّر مما يُثقلنا لنتمتّع بالجمال المحيط بنا".

مادة اعلانية

هذه السرديّة سمحت بابتكار مجموعة من الأزياء تتنقّل بسهولة بين الخطوط المتقنة في مجال الخياطة والخيال الجامح الذي يتجسّد عبر تصاميم خاصة بالمناسبات الليليّة. وقد رأينا أزياء المجموعة تتزيّن بزخارف ذهبيّة وفضيّة بدت كأنها تتساقط على الأزياء لتختلط بالنجوم الصغيرة، على تصاميم تمّ تنفيذها بخامات hنسيابيّة فاخرة. وقد ترافقت أحجار الكريستال مع لمسات من الفرو الاصطناعي التي ظهرت على الياقات أو تحوّلت إلى معاطف نسائيّة وسترات رجاليّة. كما تكرر ظهور البدلات المزدوجة الأزرار عند الصدر، السترات التي تزيّنها طبعة المونوغرام، القفازات المرافقة للأزياء، والتفاصيل المشغولة بعناية.

تجلّت حرفيّة دار Georges Hobeika في مجال التطريز الفاخر عبر تنفيذ أثواب من الدانتيل تزيّنت بتصميم الأحجار الماسيّة وبريقها، كما دخل الترتر الفضي على تصاميم أخرى بأسلوب غير متماثل مستحضراً بريق النجوم المذنّبة. وقد تزيّنت بعض الإطلالات بلمسات من الريش ظهرت على الياقات، الأكمام، وأطراف الأزياء مستحضرةً شكل بتلات الأزهار بأناقة حيويّة ساحرة. فتناسقت مع صنادل من الساتان ذات تصميم هندسي وأحذية ذات كعوب مُدمّجة وفتحات أماميّة فيما ترافقت الإطلالات الرجاليّة مع أحذية رياضيّة ذات طابع عصري.

امرأة جورج حبيقة الجديدة بدت واثقة من نفسها، تتحلّى بالأنوثة والإقدام، وتفرض احترامها بنعومة وصرامة. نراها تعتمد البدلات مرفقة بأحزمة تتزيّن بمونوغرام GH، أوشحة تتزيّن بأحجار الكريستال أو كاب ينسدل بأناقة من كتفيها. إنها وجه جيل جديد يرافقها فيه الرجل بحضور لافت ودعم لامتناهي على مختلف المستويات. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Georges Gobeika لخريف وشتاء 2023 فيما يلي: