رغم التأخير.. توم فورد وفيكتوريا بيكهام كانا على الموعد

اعتاد المصمم الأميركي توم فورد على تقديم جديده ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة، هو الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مصممي الأزياء في أميركا. أما المصممة البريطانيّة فيكتوريا بيكهام فتقدّم جديدها عادةً ضمن فعاليات أسبوع لندن للموضة.

ولكنهما هذا الموسم تأخرا عن مواعيدهما في أسابيع نيويورك ولندن للموضة، وقدّما تصاميمهما على شكل: تصوير خاص للمصمم توم فورد وتقديم للمجموعة في صالة عرضها الباريسية بالنسبة لبيكهام، وذلك على هامش فعاليات أسبوع باريس للموضة.

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فرضت قيود الجائحة على المصمم توم فورد تأخير تقديم مجموعته للخريف والشتاء المقبلين، التي لم تكن جاهزة بعد خلال فعاليات أسبوع نيويورك للموضة. ولذلك عمد إلى تأجيل تقديمها على شكل تصوير خاص أو Lookbook كما يُعرف في مجال الموضة.



مجموعة توم فورد

ركّزت مجموعة Tom Ford الجديدة، والتي تضمّنت 30 إطلالة، على البدلة كعنصر أساسي في مجال الأناقة النسائيّة. وهي طوّرت هذا الرداء الذي كان سابقاً مخصصاً للمناسبات الرسميّة وأوقات العمل ليصبح مناسباً لأوقات الراحة، والمرح، والسهر. استعانت الدار في هذا المجال بخامات الساتان والمخمل، وألوان الأحجار الكريمة لإضفاء لمسات فاخرة على البدلات، وقد نسّقتها مع بلوزات ذات طابع رياضي زيّنتها السحابات وترافقت مع أغطية للرأس بهدف تعزيز الطابع "الكاجوال-شيك" للبدلة.





قدّم المصمم توم فورد أيضاً في هذه المجموعة تصاميم لسترات من الريش تناسقت بامتياز مع الجوارب السميكة والصنادل الملوّنة التي أضفت حيويّة بالغة على الإطلالات. وقد شكّلت النظارات الكبيرة الملوّنة وأغطية الهواتف المرفقة بسلاسل ذهبيّة الأكسسوارات التي رافقت العديد من إطلالات هذه المجموعة.

فيكتوريا بيكهام:

تلعب مكانة فيكتوريا بيكهام، كأيقونة موضة ومصممة أزياء في الوقت نفسه، دوراً أساسياً في تقديمها تصاميم عمليّة تلبّي متطلّبات المرأة العصريّة التي تبحث في إطلالات المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي عن أفكار جديدة تعتمدها في أزيائها.

تضمّنت مجموعة Victoria Beckham للخريف والشتاء المقبلين 27 إطلالة غلبت عليها الحاجة إلى تأمين أزياء مريحة وغير مرتبطة بزمن مما يسهّل ارتدائها في مواسم عديدة.











من تصميم فيكتوريا بيكهام

خلطت المصممة في إطلالاتها بين القصّات الكلاسيكيّة والخطوط ذات الطابع الكاجوال بتوازن لافت. وقد استعانت بخامات الجوخ، والتويد، والصوف، والجلد، والأورغنزا في تصاميم حافظت على حريّة الحركة تزيّن العديد منها بطبعة مونوغرام VB الخاصة بالدار. وقد ترافقت تصاميم فيكتوريا بيكهام لأول مرة مع مجموعة متكاملة من حقائب اليد بتصاميم عمليّة وأسعار مدروسة.