أناقة هوليوودية تحمل توقيعاً عربياً في أسبوع باريس للموضة

قدّم المصمم زهير مراد مجموعته من الأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين على شكل تصوير خاص أو Lookbook على هامش أسبوع باريس للموضة. وهو أخذنا كعادته في رحلة عابرة للزمان والمكان إلى عوالم عديدة حيث تتزيّن الإطلالات بطابع الديسكو حيناً والتطريزات البدوية حيناً آخر.

شكّلت التطريزات القبليّة العنصر الأبرز في تصاميم مجموعة المصمم زهير مراد من الأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين. وقد ظهرت هذه التطريزات على "كاب" من الكشمير، قمصان من الأورغنزا، السترات والأثواب، بالإضافة إلى أطراف التنانير التي زيّنتها بلمسات ملوّنة حيناً ومعدنيّة حيناً آخر.











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استعان مراد أيضاً بلمسات من طراز الديسكو تجلّت عبر استعمال الخامات البرّاقة لتنفيذ أثواب ذات طابع هوليوودي تليق بالبساط الأحمر للمهرجانات العالميّة. وقد دخل الريش بطابعه الدرامي على العديد من الإطلالات ليزيّن الأكمام حيناً والعنق أو الكتفين حيناً آخر. أما الأحزمة الجلديّة الرفيعة فحدّدت الخصور النحيلة بأناقتها الكلاسيكيّة.

اعتمد المصمم زهير مراد على الأكمام الواسعة لتعزيز الطابع الفخم للإطلالات كما تكرّر في المجموعة ظهور "الجامبسوت"، السراويل الواسعة التي ترافقت مع قمصان من الدانتيل وسترات مطرّزة. أما الأثواب فتزيّن العديد منها بالترتر والتفاصيل المعدنيّة.













شكّل الأسود أحد الألوان التي زيّنت العديد من الإطلالات كما تكرر ظهور ألوان الأبيض، والأحمر، والأخضر، والأصفر، وأزرق Periwinkle الذي تمّ اختياره كلون العام 2022 من قبل دليل "بانتون" للألوان.

نسّق زهير مراد معظم أزياء المجموعة مع صنادل مرفقة بأربطة عند الكاحل تناسقت مع ألوان التصاميم بالإضافة أحذية عالية الساق باللون الأسود. أما الحقائب فجأت صغيرة الحجم وتزيّنت بسلاسل معدنيّة ولوغو ZM على القفل. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Zuhair Murad للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي.