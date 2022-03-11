علامات الساعات والمجوهرات العالمية تعلّق أعمالها بروسيا

يبدو أن قطاع الساعات والمجوهرات العالمية قرر اتخاذ خطوات عملية لمقاطعة الأسواق الروسية بالتوازي مع إعلان أسماء كبيرة في مجال صناعة الموضة عن إقفال متاجرها في روسيا نتيجة استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

في هذا الإطار، أعلنت مجموعة Swatch Group السويسرية التعليق المؤقّت لكافة نشاطاتها على الأراضي الروسية نتيجة الأوضاع المستجدة التي تتزايد تعقيداً يوماً بعد يوم. وتُشتهر هذه المجموعة بساعاتها الملوّنة المصنوعة من البلاستيك، ولكنها تملك أيضاً علامات أخرى من الساعات: من Flik Flak الخاصة بالأطفال وصولاً إلى علامات الساعات الفاخرة أمثال Breguet، وBlancpain، وTissot، وOmega، وLongines، وRado، وBalmain. كما تملك علامة مجوهرات Harry Winston التي اشترتها في العام 2013.

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وكانت المجموعة اتخذت قرار وقف تسليم منتجاتها إلى الأسواق الروسية مع بداية العملية العسكرية في أوكرانيا تاركةً متاجرها مفتوحة، ولكنها هذا الأسبوع عادت لتقرّر إغلاق جميع متاجرها على الأراضي الروسيّة.

وكانت مجموعات أخرى متخصصة بصناعة الساعات والمجوهرات اتخذت قرارات مماثلة منها مجموعة Richemont المالكة لدار مجوهرات Cartier وساعاتPiaget. أما ساعات Brieitling المعروفة بتصنيعها لتصاميم خاصة بالطيارين فأعلنت عن إغلاق متاجرها الـ45 المتواجدة على الأراضي الروسية.