.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

علامات الساعات والمجوهرات العالمية تعلّق أعمالها بروسيا

  • الخط
واجهة متجر هاري ونستون في موسكو
واجهة متجر هاري ونستون في موسكو
روسيا و أوكرانيا

علامات الساعات والمجوهرات العالمية تعلّق أعمالها بروسيا

مجموعة Swatch Group السويسرية تعلن التعليق المؤقّت لكافة نشاطاتها على الأراضي الروسية

العربية.نت - رانيا لوقا

نشر في: آخر تحديث:

يبدو أن قطاع الساعات والمجوهرات العالمية قرر اتخاذ خطوات عملية لمقاطعة الأسواق الروسية بالتوازي مع إعلان أسماء كبيرة في مجال صناعة الموضة عن إقفال متاجرها في روسيا نتيجة استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

متجر كارتييه في موسكو
متجر كارتييه في موسكو

في هذا الإطار، أعلنت مجموعة Swatch Group السويسرية التعليق المؤقّت لكافة نشاطاتها على الأراضي الروسية نتيجة الأوضاع المستجدة التي تتزايد تعقيداً يوماً بعد يوم. وتُشتهر هذه المجموعة بساعاتها الملوّنة المصنوعة من البلاستيك، ولكنها تملك أيضاً علامات أخرى من الساعات: من Flik Flak الخاصة بالأطفال وصولاً إلى علامات الساعات الفاخرة أمثال Breguet، وBlancpain، وTissot، وOmega، وLongines، وRado، وBalmain. كما تملك علامة مجوهرات Harry Winston التي اشترتها في العام 2013.

علامات مجموعة سواتش غروب
علامات مجموعة سواتش غروب
ربيبة وزير الخارجية الروسي تقيم في رغد من العيش بلندن الأخيرة ربيبة وزير الخارجية الروسي تقيم في رغد من العيش بلندن

وكانت المجموعة اتخذت قرار وقف تسليم منتجاتها إلى الأسواق الروسية مع بداية العملية العسكرية في أوكرانيا تاركةً متاجرها مفتوحة، ولكنها هذا الأسبوع عادت لتقرّر إغلاق جميع متاجرها على الأراضي الروسيّة.

وكانت مجموعات أخرى متخصصة بصناعة الساعات والمجوهرات اتخذت قرارات مماثلة منها مجموعة Richemont المالكة لدار مجوهرات Cartier وساعاتPiaget. أما ساعات Brieitling المعروفة بتصنيعها لتصاميم خاصة بالطيارين فأعلنت عن إغلاق متاجرها الـ45 المتواجدة على الأراضي الروسية.

ساعات مجموعة سواتش غروب
  • ساعات مجموعة سواتش غروب
  • ساعات سواتش
  • الغزو الروسي لأوكرانيا
3 صور
ساعات مجموعة سواتش غروب
ساعات مجموعة سواتش غروب
ساعات سواتش
ساعات سواتش
الغزو الروسي لأوكرانيا
الغزو الروسي لأوكرانيا
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما قصة الرخصة الاستثنائية التي منحتها بريطانيا لنادي تشيلسي؟ ما قصة الرخصة الاستثنائية التي منحتها بريطانيا لنادي تشيلسي؟
اكتشف المزيد