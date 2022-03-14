ما هي الألوان المفضلة لنجمات Critic’s Choice Awards؟

كانت مدينة لوس أنجلوس مساء أمس الأحد على موعد مع الدورة 27 لحفل توزيع جوائز اختيار النقاد للأفلام أو ما يُعرف بحفل Critic’s Choice Awards الذي يعمل على تكريم أفضل إنجاز سينمائي للعام. وقد شاركت مجموعة من أشهر النجمات العالميات بهذا الحفل وظهرن بإطلالات لافتة بأناقتها.

الأحمر

اختارت النجمة سيلينا غوميز اللون الأحمر لثوبها الطويل الذي انسدل من كتفيه مشلح على شكل "كاب". قامت دار Louis Vuitton بتصميم وتنفيذ هذا الثوب خصيصاً لسيلينا، وقد تناسق لونه بامتياز مع بشرتها وشعرها الأسود.

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اللون الأحمر كان أيضاً خيار النجمة جولييت لويس التي تألقت بثوب عاري الكتفين حمل توقيع دار Alberta Ferretti. وهي نسقت إطلالتها مع مجوهرات ماسية.

الذهبي

اعتمدت النجمة إيل فانينغ ثوباً عاري الكتفين باللون الذهبي المشرق من توقيع دار Oscar de La Renta. وقد نسقت إطلالتها مع مجوهرات ذهبية وحذاء من الساتان.

اللون الذهبي شكل أيضاً خيار لايدي غاغا التي ظهرت في اليوم نفسه على البساط الأحمر لمهرجانين عالميين، فقد رأيناها أولاً في حفل Bafta Awards في لندن ثم في حفل Critic’s Choice Awards الذي أقيم بمدينتي لوس أنجلوس ولندن في الوقت نفسه. وقد ظهرت لايدي غاغا خلال هذا الأخير بثوب طويل من الساتان الذهبي تزين بأحجار الكريستال ولمسات من الدانتيل الأسود. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Gucci.

الفضي

تألقت لاعبة كرة المضرب سيرينا ويليامز بثوب طويل فضي غطاه الترتر وانسدل منه ذيل جانبي. حملت إطلالتها توقيع Atelier Versace وقد نسقتها مع مجوهرات ماسية.

اللون الفضي كان أيضاً خيار النجمة كريستن ستيوارت التي تألقت بثوب صممته خصيصاً لها دار Dolce&Gabbana.

الأسود

اعتمدت النجمة هالي بيري بدلة من المخمل الأسود نسقتها مع "كورسيه" باللون الأبيض وأقراط كبيرة زينتها أحجار الزمرد الخضراء.

البدلة السوداء كانت أيضاً خيار النجمة هانا إينبيندر التي اعتمدت توكسيدو نسقته مع قميص أبيض وربطة عنق. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Giorgio Armani.