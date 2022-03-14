10 إطلالات في منتهى الأناقة من حفل Bafta awards2022

شهد مسرح رويال ألبرت هول في مدينة لندن مساء أمس، إقامة حفل توزيع جوائز Bafta awards بنسخته الـ75. وقد سجّل حضور أسماء فنيّة بارزة تألقت بكامل أناقتها على البساط الأحمر. تعرّفوا على أبرز 10 إطلالات نالت استحسان نقّاد الموضة والجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان لافتاً غياب دوق ودوقة كامبريدج الأمير وليام وزوجته كايت ميدلتون عن هذا الحفل رغم حرصهما على المشاركة به في السنوات الماضية. ولكن حضور نجمات الصف الأول خفّف من حدّة هذا الغياب، حيث تألّقن بإطلالات تحمل توقيع أشهر دور الأزياء العالميّة.

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- تألقت ليدي غاغا بثوب مخملي فخم باللون الأخضر الزمردي، تم تصميمه خصيصاً لها وحمل توقيع دار Ralph Lauren التي كشفت أن العمل على تنفيذه استغرق حوالي 150 ساعة. وقد تمّ تنسيق هذا الثوب مع حقيبة سوداء مزيّنة بالريش ومجوهرات ماسيّة من Tiffany&Co.

- اعتمدت النجمة المكسيكيّة ذات الأصول اللبنانيّة سلمى حايك إطلالة ذات طابع كلاسيكي حملت توقيع Gucci. وقد اختلط في ثوبها الطويل المخمل الليلكي مع الدانتيل الأسود بأناقة لافتة.

- بدت العارضة البريطانية نعومي كامبل لافتة بثوبها المخملي الأسود الذي حمل توقيع دار Burberry. وقد تميّز بكمّين طويلين ذات طابع درامي.

- اعتمدت الممثلة البريطانية إيما واتسون إطلالة مونوكروميّة جمعت بين المخمل الأسود في القسم العلوي منها وكشاكش التول الأبيض التي زيّنت التنورة المتعددة الأطوال. حملت هذه الإطلالة توقيع دار Oscar de La Renta، وقد تميّزت بطابعها الشبابي العصري.

- اختارت النجمة الأستراليّة روبيل ويلسون ثوباً من التول الأسود الذي اختلط مع ترتر باللون الأزرق الداكن وتزيّن بالكشاكش الكبيرة وبعقدة من الساتان الأسود عند الخصر. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Giambattista Valli.

- اعتمدت النجمة الفرنسيّة ليا سيدو ثوباً عاري الكتفين ترافق مع كمّين منفصلين. وقد تمّ تطريزه بالترتر، حبيبات الكريستال، والقطع المعدنية. حملت إطلالتها ومجوهراتها توقيع دار Louis Vuitton.

- تألّقت الممثلة البريطانيّة فلورانس باغ بثوب أسود قصير تزيّن بفتحة عند الظهر وعقدة كبيرة باللون الوردي انسدل منها ذيل طويل. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Carolina Herrera.

- اختارت النجمة البريطانية إميليا جونز ثوباً من القماش المكسّر باللون الذهبي أضفى لمسات من الإشراق على إطلالتها. وقد حمل ثوبها توقيع Atelier Versace.

- بدت الممثلة البريطانيّة ميلي بوبي براون لافتة بثوب من المخمل والدانتيل باللون الأسود ترافق مع قفازات طويلة. حملت إطلالتها توقيع دار Louis Vuitton وقد نسّقتها مع مجوهرات ماسيّة من مجموعة المجوهرات الفاخرة التابعة للدار.

- اختارت الممثلة الأميركيّة هالي بينيت ثوباً بكتف واحدة باللون الأحمر تميّز بتنورته الطويلة الضخمة التي تزيّنت بالرسومات المبتكرة. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Valentino.