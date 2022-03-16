الفطر يلهم دار "ألكسندر ماكوين" دروساً بالحياة والأناقة

قررت دار Alexander McQueen البريطانيّة أن تقدّم عرضها لخريف وشتاء 2022-2023 خارج إطار روزنامة شهر الموضة، وقد اختارت مدينة نيويورك لتكون مسرحاً لهذا العرض الذي سلّط الضوء على أهمية التواصل الاجتماعي.

حملت هذه المجموعة عنوان Mycelium تيمناً بفطريات الميسيليوم التي تربط جذور الأشجار مع يعضها بعضا. وهي تُجسّد، بالنسبة للمديرة الإبداعية في الدار ساره بورتن، التواصل الاجتماعي والعلاقة مع الطبيعة. وهي القيم التي عادت إلى الواجهة خلال السنتين الأخيرتين في ظلّ انتشار جائحة كورونا.

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اعتمدت بورتن على الخامات المستدامة في تنفيذ جزء كبير من هذه المجموعة. وقد ركّزت على استعمال الجلد، والصوف، والتول، والدانتيل، والبوليستر، والتفتا. أما بالنسبة للألوان فتوجّهت نحو التدرجات الحيويّة من أخضر، وأصفر، وأحمر، وبرتقالي بالإضافة إلى اللون الأسود الذي زيّن البدلات، والأثواب، والسترات الجلديّة بأناقة دراميّة لافتة.

تكرّر ظهور البدلات الملوّنة في هذه المجموعة، التي تضمّنت أيضاً العديد من الأثواب. وقد تزيّنت هذه الأخيرة بالكشاكش الكبيرة حيناً وأحجار الكريستال حيناً آخر. وتمّ تنسيقها مع أحذية ذات كعب مرتفع وجزمات جلديّة سوداء بمقدمات معدنيّة.

اعتمدت ساره بورتن على القصّات غير المتوازية في العديد من الإطلالات، كما استعانت بالفتحات التي أضفت على الأزياء طابعاً شبابياً عصرياً. وقد استعانت برسومات الفطر الملوّن كطبعات على بعض تصاميمها. أما بالنسبة للأكسسوارات التي رافقت الأزياء فاتخذت شكل أساور عريضة وأقراط غير متناسقة بالإضافة إلى مجموعة من الخاتم الإسطوانيّة وحقائب اليد الكبيرة والمتوسطة الحجم. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Alexander McQueen من الأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي.