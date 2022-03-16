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مواعيد متعددة الجنسيات في روزنامة أسبوع الموضة العربي

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مايكل سينكو محاطاً بعارضيه في أسبوه الموضة العربي الأخير في دبي

مواعيد متعددة الجنسيات في روزنامة أسبوع الموضة العربي

يُشارك في فعاليات هذا الأسبوع، مجموعة مصممين من الشرق الأوسط، وآسيا، وأميركا، وأوروبا

العربية.نت- رانيا لوقا

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من المنتظر أن يشهد الأسبوع الأخير من شهر مارس فعاليات أسبوع الموضة العربي الذي يُقام بين 24 و28 من الجاري في حي دبي للتصميم ويستضيف أكثر من 25 عرضاً للأزياء محلياً وعالمياً.

يُشارك في فعاليات هذا الأسبوع، المخصّص لموضة خريف وشتاء 2022-2023، مجموعة مصممين من الشرق الأوسط، وآسيا، وأميركا، وأوروبا. على أن تمتدّ العروض على 5أيام وتتضمّن تصاميم نسائيّة ورجاليّة على السواء مع جدول زمني مزدحم بعلامات الموضة الإماراتية والعالمية التي تقدّم الأزياء الجاهزة والتصاميم المصنوعة على الطلب.

من عرض إيهاب جريس لربيع وصيف 2022
  • من عرض إيهاب جريس لربيع وصيف 2022
  • من تصاميم وينسينتو لخريف وشتاء 2022
  • من تصاميم مايكل سينكو
  • من تصاميم دار سمسم
4 صور
من عرض إيهاب جريس لربيع وصيف 2022
من عرض إيهاب جريس لربيع وصيف 2022
من تصاميم وينسينتو لخريف وشتاء 2022
من تصاميم وينسينتو لخريف وشتاء 2022
من تصاميم مايكل سينكو
من تصاميم مايكل سينكو
من تصاميم دار سمسم
من تصاميم دار سمسم

من المشاركين بفعاليات هذا الأسبوع نذكر المصممة المصريّة مارام برهان المتخصصة بأزياء السهرات والأعراس، المصمم الفلسطيني إيهاب جريس، والمصممين الفليبينيين المستقرين في دبي مايكل سينكو وفورن وان من دار Amato الذين ارتدت من تصاميمهم أشهر النجمات العالميّات.

من الأسماء التي اعتادت المشاركة في أسبوع دبي للموضة والتي تشارك في نسخته الجديدة نذكر: علامة الأزياء اللبنانيّة Emergency Room التي تُصنّع أزياءها من فضلات الأقمشة، وعلامة Mada’en من الأردن التي تتميّز بتصاميمها المصنوعة يدوياً.

من تصاميم علامة بوغيسا لربيع وصيف 2022
  • من تصاميم علامة بوغيسا لربيع وصيف 2022
  • من تصاميم ديث باي دولز لخريف وشتاء 2022
  • من تصاميم إميرجنسي روم
  • من تصاميم أماتو
  • الإعلان عن روزنامة أسبوع الموضة العربي
5 صور
من تصاميم علامة بوغيسا لربيع وصيف 2022
من تصاميم علامة بوغيسا لربيع وصيف 2022
من تصاميم ديث باي دولز لخريف وشتاء 2022
من تصاميم ديث باي دولز لخريف وشتاء 2022
من تصاميم إميرجنسي روم
من تصاميم إميرجنسي روم
من تصاميم أماتو
من تصاميم أماتو
الإعلان عن روزنامة أسبوع الموضة العربي
الإعلان عن روزنامة أسبوع الموضة العربي

أما من الأسماء المنتظرة فنذكر علامة semsem وعلامة Bougessa اللذين استطاعا أن يحجزا مكانة أساسيّة لهما على ساحة الموضة الإماراتيّة. هذا بالإضافة لتصاميم العلامة السعودية Death by dolls، وأعمال المصممة الإيطالية فرانشيسكا ليبيراتوري وتصاميم دار Weisanto التي كانت مؤخراً ضيف اتحاد الخياطة الراقية والموضة الفرنسيّة خلال فعاليات أسبوع باريس للخياطة الراقية.

تُقام عروض أسبوع الموضة العربي الحضوريّة بين الساعة 6و10 مساءً في حي دبي للتصميم، وسوف تُنقل على موقعيّ "فيسبوك" و"إنستغرام". وكان هذا الأسبوع في موسمه الماضي استقطب أكثر من 80000 مشاهد من بين الجماهير الافتراضية ومن المتوقع أن يتمّ تجاوز هذا الرقم مع عودة العروض المباشرة وتزامنها مع النقل الافتراضي.

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