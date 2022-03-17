بالصور.. الفائزة بلقب ملكة جمال العالم 2021

أقيم يوم أمس الأربعاء حفل انتخاب ملكة جمال العالم للعام 2021 بعد إلغائه في ديسمبر الماضي نظراً لتفشّي فيروس كوفيد 19 بين المتسابقات. وقد فازت باللقب البولنديّة كارولينا بيلاوسكا، فيما تم اختيار شري سايني ملكة جمال الولايات المتحدة كوصيفة أولى لها وأوليفيا ياس كوصيفة ثانية.

أقيمت النسخة 70 من حفل انتخاب ملكة جمال العالم في بورتوريكو. وقد وصلت إلى التصفيات النهائيّة فيه 6 متباريات هن: ملكات جمال بولندا، الولايات المتحدة، ساحل العاج، إندونيسيا، مكسيكو، وإيرلندا الشماليّة. سجّل هذا الحفل مشاركة أول ملكة جمال محجبة، وهي خديجة عمر التي تحمل لقب ملكة جمال الصومال. وقد تمّ اختيارها من بين المشتركات الأربعين اللواتي وصلن إلى التصفيات الأوليّة في الحفل. وخديجة طالبة في علم النفس كما أنها خبيرة تجميل، وهي تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة في مجال إغاثة النساء والأطفال الذين تحوّلوا إلى لاجئين في وطنهم نتيجة الأعاصير والفيضانات التي ضربت الصومال.

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ملكة جمال العالم للعام 2021 هي البولنديّة كارولينا بيلاوسكا التي تتابع دراسات عليا في مجال الإدارة وتعمل كعارضة أزياء. وهي شغوفة بأعمال المساعدة الاجتماعيّة وتعمل في إطار جمعيّة دعم للمشردين والمنبوذين اجتماعياً في وطنها. وقالت على إثر حصولها على لقب ملكة جمال العالم للعام 2021: "شعرت بالصدمة عند سماع اسمي وما زلت غير مصدّقة حتى الآن. أشعر بالفخر لارتداء تاج ملكة جمال العالم ومتشوّقة للبدء بالعمل في هذا المجال. سوف أتذكّر هذا الفصل الرائع في بورتوريكو طوال حياتي".

وكانت 40 مشتركة وصلت إلى التصفيات الأوليّة عادت مؤخراً لجزيرة بورتوريكو للمشاركة بالحفل النهائي لانتخاب ملكة جمال العالم بعد أن تمّ إلغاؤه في ديسمبر الماضي نتيجة انتشار فيروس كوفيد 19 بين المتسابقات وفريق العمل. وقد تمّ نقل هذا الحفل المباشر في أكثر من 100 دولة حول العالم حيث تابعه الجمهور على شاشات التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي. تخلل الحفل تأدية المشاركات لأغنية "الصلاة" للفنان أندريا بوتشيلي طالبين السلام لأوكرانيا كما ظهرت خلاله ملكة جمال أوكرانيا للعام 2016 عبر رسالة لمشاركة تجربتها في فيديو قصير.